ANSES: los montos y extras que recibirán las AUH en noviembre de 2025
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el undécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para noviembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,1%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Monto de la AUH de ANSES
Los montos de las asignaciones universales y familiares quedan establecidos de la siguiente manera:
-
Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714,29
-
Se paga el 80% mensual ($95.771,43).
El 20% restante ($23.942,86) se cobra con la presentación de la Libreta AUH.
-
AUH por hijo con discapacidad: $389.808,61
Asignación por Embarazo (AUE): $119.714,29
Asignación Familiar por Hijo (SUAF, primer rango de ingresos): $59.862,25
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $194.910,94
Los extras que se pueden cobrar
Tarjeta Alimentar
El programa está disponible para titulares de la AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede utilizarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.
De esta manera, sus cifras, dependiendo de la cantidad de menores que vivan en el hogar, serán:
-
Familias con un hijo: $52.250
-
Familias con dos hijos: $81.936
-
Familias con tres o más hijos: $108.062
El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la asignación central y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.
Complemento Leche
En el marco del Plan "1000 Días", se entregará este apoyo económico a madres gestantes que perciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años para asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores.
Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que permite a muchas familias recibir ambos extras al mismo tiempo. Su valor ascendió a $45.142 en noviembre 2025.
Calendario de pagos de noviembre
Debido al fin de semana largo establecido por el Decreto 1027/2024, el cronograma de pagos de ANSES para la Asignación Universal por Hijo se modificará levemente durante noviembre. Las fechas de cobro, según la terminación del DNI del titular, serán las siguientes:
- Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0
- Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1
- Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2
- Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3
- Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4
- Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5
- Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6
- Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7
- Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8
- Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 9
