ANSES: los requisitos para acceder a la Prestación por Desempleo
Este programa acompaña a los usuarios mientras se reinsertan de nuevo en el mercado laboral. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,1% para los programas correspondientes a noviembre, producto de la inflación registrada en septiembre. Entre las prestaciones que tendrán un ajuste se encuentra la Prestación por Desempleo.
Este programa tiene como objetivo central acompañar a los usuarios que se encuentran sin empleo mientras se reinsertan de nuevo en el mercado laboral. No obstante, no alcanza a todos, ya que se deben cumplir con una serie de requisitos esenciales antes de solicitarlo.
Quiénes pueden acceder a la prestación por desempleo de ANSES
La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:
- Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.
- Trabajadores de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.
- Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.
Los requisitos para poder acceder
Estos son los documentos esenciales que se deben presentar para solicitar este programa de ANSES que llega a los $322.000:
- Despido sin justa causa: telegrama o carta documento.
- Quiebra o cierre de empresa: nota del síndico o publicación en el Boletín Oficial.
- Finalización de contrato: copia del contrato vencido.
- Denuncia por justa causa: telegramas enviados por el trabajador.
Cómo tramitar la Prestación por Desempleo
Para hacer el trámite de forma presencial, se debe sacar turno en la web de ANSES, asistir con DNI y documentación necesaria y completar la solicitud en la oficina. Sin embargo, también es posible realizarlo de forma online siguiendo estos pasos:
- Presentar y digitalizar la documentación requerida.
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Iniciar la Atención Virtual y seleccionar la opción “Prestación por Desempleo”.
- Completar la declaración jurada y subir los archivos solicitados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario