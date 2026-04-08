ANSES: las personas que ya no podrán cobrar la AUH en abril
Los requisitos de un monto fundamental el próximo mes, los topes de ingresos y el plazo límite para solicitarlo.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en abril, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,9%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Quiénes no podrán cobrar la AUH en abril
Existen cinco motivos principales por los cuales el sistema de la ANSES puede dar de baja o suspender la liquidación de la asignación:
Cambio en la situación laboral: si alguno de los progenitores comenzó a trabajar en relación de dependencia o se registró como monotributista (fuera de las categorías de Monotributo Social o personal de casas particulares), la AUH se interrumpe para dar paso a la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).
Superación de topes de ingresos: el grupo familiar no debe superar el límite de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Si los ingresos informales o registrados del hogar exceden este techo, el beneficio se cae automáticamente.
Hijos que alcanzan la mayoría de edad: la prestación se abona hasta los 17 años inclusive. Al cumplir los 18, el sistema da de baja el pago de forma automática (excepto en casos de hijos con discapacidad, donde no hay límite de edad).
Falta de residencia legal: para extranjeros, es requisito indispensable acreditar una residencia mínima de dos años en el país. El vencimiento de documentos o cambios en el estatus migratorio pueden bloquear el pago.
Incumplimiento de la Libreta AUH: si bien la falta de presentación de la Libreta del año anterior no siempre implica la baja total inmediata, sí genera la retención del 20% acumulado y pone en riesgo la continuidad del beneficio si se adeudan controles de salud y escolaridad de periodos prolongados.
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