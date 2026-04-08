ANSES: las personas que ya no podrán cobrar la AUH en abril

Hijos que alcanzan la mayoría de edad: la prestación se abona hasta los 17 años inclusive. Al cumplir los 18, el sistema da de baja el pago de forma automática (excepto en casos de hijos con discapacidad, donde no hay límite de edad).

Falta de residencia legal: para extranjeros, es requisito indispensable acreditar una residencia mínima de dos años en el país. El vencimiento de documentos o cambios en el estatus migratorio pueden bloquear el pago.

Incumplimiento de la Libreta AUH: si bien la falta de presentación de la Libreta del año anterior no siempre implica la baja total inmediata, sí genera la retención del 20% acumulado y pone en riesgo la continuidad del beneficio si se adeudan controles de salud y escolaridad de periodos prolongados.