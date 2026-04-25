ANSES: lo que sucederá con la Tarjeta Alimentar en mayo 2026
El organismo anunció un incremento del 3,4% en sus prestaciones, programas y pensiones para el quinto mes del año. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo incremento en las prestaciones de mayo, con una suba del 3,4% en línea con la inflación de marzo. Este ajuste impactará de lleno en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que ascenderá a $141.312,64.
A su vez, la Tarjeta Alimentar continúa sin cambios en sus valores desde 2024, por lo que el total a recibir surge de la combinación entre ambas prestaciones.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026
Este programa está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad, principalmente a quienes reciben la AUH con hijos menores de 14 años, embarazadas desde el tercer mes y madres de siete hijos o más.
Además, se utiliza exclusivamente para la compra de alimentos y bebidas sin alcohol en comercios habilitados. No permite retirar efectivo ni pagar otro tipo de gastos, ya que su objetivo es asegurar el acceso a una alimentación básica.
¿Aumenta la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026?
La Tarjeta Alimentar no presentará aumentos en mayo y mantendrá sus valores vigentes, que para una familia con dos hijos ascienden a $81.936. Este beneficio se acredita de forma automática junto con la AUH y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos.
En paralelo, la Asignación Universal por Hijo se liquida con el 20% retenido, por lo que los montos varían según la cantidad de hijos. En el caso de una familia con dos hijos, uno con discapacidad, el ingreso total mensual se completa con el haber de la AUH, el adicional por discapacidad y la Tarjeta Alimentar, alcanzando los $562.999,52 en mayo.
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