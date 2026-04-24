ANSES: qué hacer en caso de suspensión en la AUH

Otro punto clave es la presentación de la Libreta AUH, un trámite obligatorio que certifica la escolaridad, los controles de salud y el calendario de vacunación de los menores.

También hay que tener en cuenta que la AUH se paga hasta los 18 años del hijo, salvo en situaciones de discapacidad con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Además, tener datos personales o del grupo familiar desactualizados puede generar bloqueos en la liquidación, al igual que inconsistencias en la información cargada.

AUH de ANSES: qué tengo que hacer si me suspenden la prestación

Un factor que puede afectar el cobro es salir del país por más de 90 días, ya que ANSES puede suspender el beneficio hasta que se acredite nuevamente la residencia en Argentina.

Cuando no se presentó la Libreta o hay datos incompletos, al subir la documentación faltante o actualizar la información en Mi ANSES, el beneficio suele restablecerse. Sin embargo, cuando la baja se debe a un cambio estructural, como un empleo formal o el cumplimiento de la mayoría de edad del hijo, la asignación no se reactiva.

Para recuperar el beneficio, el primer paso es ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar el estado en la sección “Hijos – Mis Asignaciones”. En caso de que el sistema no actualice la situación, se puede iniciar un reclamo o solicitar un turno presencial.

Con estos controles al día, los titulares pueden evitar interrupciones en el cobro y asegurarse de seguir percibiendo una ayuda económica que resulta clave para la organización familiar.