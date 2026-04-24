ANSES: qué hacer en caso de suspensión en la AUH
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, el registro más elevado de los últimos doce meses. Con este dato como referencia, y en el marco del sistema de movilidad vigente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una nueva actualización en los haberes de jubilaciones y pensiones de mayo.
Este incremento busca acompañar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. De esta manera, el ajuste de mayo de 2026 se calculará en función del último índice oficial publicado por el INDEC, tal como lo establece la normativa vigente.
Cómo saber si me van a dar de baja la AUH de ANSES en mayo 2026
En caso de no respetar ciertas obligaciones, el pago de la AUH puede ser retenido o directamente dado de baja, algo que suele generar preocupación cuando impacta en el ingreso mensual. Por eso, desde ANSES recomiendan revisar periódicamente la situación personal en el sistema.
Uno de los principales motivos de suspensión tiene que ver con un cambio en la situación laboral del titular. Si la persona consigue un empleo en relación de dependencia, se inscribe como monotributista común o supera el tope de ingresos permitido, deja de corresponder la AUH.
Otro punto clave es la presentación de la Libreta AUH, un trámite obligatorio que certifica la escolaridad, los controles de salud y el calendario de vacunación de los menores.
También hay que tener en cuenta que la AUH se paga hasta los 18 años del hijo, salvo en situaciones de discapacidad con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Además, tener datos personales o del grupo familiar desactualizados puede generar bloqueos en la liquidación, al igual que inconsistencias en la información cargada.
AUH de ANSES: qué tengo que hacer si me suspenden la prestación
Un factor que puede afectar el cobro es salir del país por más de 90 días, ya que ANSES puede suspender el beneficio hasta que se acredite nuevamente la residencia en Argentina.
Cuando no se presentó la Libreta o hay datos incompletos, al subir la documentación faltante o actualizar la información en Mi ANSES, el beneficio suele restablecerse. Sin embargo, cuando la baja se debe a un cambio estructural, como un empleo formal o el cumplimiento de la mayoría de edad del hijo, la asignación no se reactiva.
Para recuperar el beneficio, el primer paso es ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar el estado en la sección “Hijos – Mis Asignaciones”. En caso de que el sistema no actualice la situación, se puede iniciar un reclamo o solicitar un turno presencial.
Con estos controles al día, los titulares pueden evitar interrupciones en el cobro y asegurarse de seguir percibiendo una ayuda económica que resulta clave para la organización familiar.
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