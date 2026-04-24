ANSES: el nuevo calendario de pagos de mayo después de las modificaciones

anses jubilados Se estima que las Pensiones No Contributivas serán las primeras en abonarse.

Por ese motivo, se espera un esquema más escalonado, con las Pensiones No Contributivas (PNC) primero y las jubilaciones mínimas iniciando algunos días después de lo habitual.

Por otro lado, los haberes del mes estarán alcanzados por la actualización que surge de la Ley de Movilidad Jubilatoria, tomando como referencia la inflación informada por el INDEC. Ese ajuste impacta directamente en los montos a cobrar en el período siguiente.

Sin embargo, más allá de las proyecciones sobre fechas y aumentos, todavía resta la confirmación oficial del cronograma completo y de la continuidad del bono extraordinario. Se estima que ANSES dará a conocer el cronograma correspondiente al quinto mes durante los próximos días, con fechas confirmadas para el cobro de cada prestación.