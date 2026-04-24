ANSES: el nuevo calendario de pagos de mayo después de las modificaciones
El organismo, además, anunció un incremento del 3,4% producto de la inflación de marzo. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunciará, en los próximos días, el cronograma de pagos correspondiente a mayo, que comenzaría a regir a partir del lunes 4. En paralelo, también se hará efectivo el nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones, que será del 3,4% luego de conocerse la inflación de marzo.
El incremento en los haberes se aplica en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria, el esquema que actualiza de forma periódica los programas del organismo. De esta manera, se busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la escalada de precios.
Los cambios que habrá en el calendario de pagos
Los feriados de mayo vuelven a modificar la dinámica habitual de pagos de la ANSES, ya que el Día del Trabajador y el Día de la Revolución de Mayo afectan el funcionamiento bancario y desplazan el inicio del calendario.
Por ese motivo, se espera un esquema más escalonado, con las Pensiones No Contributivas (PNC) primero y las jubilaciones mínimas iniciando algunos días después de lo habitual.
Por otro lado, los haberes del mes estarán alcanzados por la actualización que surge de la Ley de Movilidad Jubilatoria, tomando como referencia la inflación informada por el INDEC. Ese ajuste impacta directamente en los montos a cobrar en el período siguiente.
Sin embargo, más allá de las proyecciones sobre fechas y aumentos, todavía resta la confirmación oficial del cronograma completo y de la continuidad del bono extraordinario. Se estima que ANSES dará a conocer el cronograma correspondiente al quinto mes durante los próximos días, con fechas confirmadas para el cobro de cada prestación.
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