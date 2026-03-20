ANSES: los beneficiarios que podrían acceder a nuevos créditos
Este financiamiento fue eliminado por el decreto 421/2025. Podría entrar en vigencia en el segundo semestre del 2026. Los detalles en la nota.
En 2026 podría reactivarse un sistema de créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) con un nuevo enfoque: la iniciativa propone préstamos de hasta $1.500.000 destinados a beneficiarios de asignaciones universales, jubilados y trabajadores informales.
Este financiamiento está orientado a refinanciar deudas con altos intereses, sin impulsar el consumo. La iniciativa parte desde un grupo de legisladores de distintos bloques proponen financiar las líneas de crédito con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), tras la eliminación de este sistema por el decreto 421/2025.
Quiénes podrían acceder a los nuevos créditos ANSES
El crédito estaría orientado a más de 10 millones de personas con acceso limitado a préstamos tradicionales. Estos serían los usuarios que podrán acceder:
- Personas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE) en todo el país.
- Jubilados y pensionados del sistema SIPA con ingresos de hasta seis haberes mínimos.
- Beneficiarios de pensiones no contributivas.
- Trabajadores registrados en el servicio doméstico.
- Monotributistas incluidos en las categorías A, B, C y D.
Cómo funcionaría el sistema de desendeudamiento digital
El nuevo sistema de créditos ANSES será totalmente digital y dirigido: los fondos se transferirán directamente a los acreedores indicados por el beneficiario, sin pasar por su cuenta.
El monto máximo será de $1.500.000, ajustable según el Salario Mínimo, con tasa de TAMAR + 10 puntos y descuentos mensuales de hasta 30% del ingreso neto. Todo se gestionará vía Mi ANSES, con auditorías automáticas que aseguran que el dinero llegue al destino declarado.
Cuándo podrían estar disponibles los préstamos
Los créditos ANSES aún no existen: se trata de un proyecto de ley que debe aprobarse en el Congreso antes de implementarse. Por este motivo, no hay inscripciones ni trámites disponibles. Si avanza en Diputados y luego en el Senado, podría entrar en vigencia en el segundo semestre de 2026.
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