ANSES: los beneficiarios que podrían acceder a nuevos créditos

Cuándo podrían estar disponibles los préstamos

Los créditos ANSES aún no existen: se trata de un proyecto de ley que debe aprobarse en el Congreso antes de implementarse. Por este motivo, no hay inscripciones ni trámites disponibles. Si avanza en Diputados y luego en el Senado, podría entrar en vigencia en el segundo semestre de 2026.