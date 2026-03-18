ANSES: el aumento que recibirá uno de los bonos claves del organismo

Así, una familia con un solo hijo recibirá $52.250, aquellas con dos hijos percibirán $81.936 y quienes tengan tres hijos o más cobrarán $108.062 adicionales.

Al sumar ambos beneficios, una familia con un hijo menor de edad podrá alcanzar un ingreso total superior a los $161.000 mensuales. Asimismo, el aumento del 2,9% también se verá reflejado en la AUH por hijo con discapacidad, que pasará a tener un valor bruto de $445.003, y en la Asignación por Embarazo (AUE), que se equiparará al monto de la AUH tradicional.