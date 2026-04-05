ANSES: los cambios que habrá en Potenciar Trabajo y qué tener en cuenta
Una de las modificaciones más significativas es que, a partir de mayo, se exigirá un 70% de presentismo en los cursos de oficio. Descubrí las nuevas medidas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa modernizando su programa de inclusión laboral, conocido como Volver al Trabajo, antes Potenciar Trabajo. Desde marzo de 2026, el programa avanza hacia un modelo basado en Vouchers Educativos de capacitación laboral, dejando atrás las transferencias directas de dinero.
A partir de mayo de 2026, los beneficiarios deberán cumplir con asistencia mínima del 70% a cursos de oficios, como requisito para acceder a los recursos del programa. Esta iniciativa busca fomentar la inserción en el empleo formal mediante formación y herramientas prácticas para el trabajo.
Potenciar Trabajo ANSES 2026: los cambios que se vienen
Los beneficiarios deben consultar su estado en la plataforma de ANSES y asegurarse de que su información personal y bancaria esté correcta, para poder participar sin inconvenientes en el nuevo esquema de capacitación laboral.
- Transición a Vouchers: Se reemplaza el pago directo por un sistema de capacitación laboral con certificación, enfocado en la inserción en empleos formales del sector privado.
- Fin de pagos directos: Los $78.000 mensuales dejarán de abonarse, con el último pago programado para abril de 2026.
- Capacitación obligatoria: Los beneficiarios deben registrarse y asistir a cursos de oficios y talleres disponibles en el Portal Empleo, en convenio con empresas.
- Asistencia mínima: Se requiere un 70% de asistencia. Faltar o abandonar los cursos conllevará la pérdida automática del beneficio.
- Certificación oficial: Al completar los módulos, se entrega un certificado que facilita la incorporación al mercado laboral formal.
- Revisión de acompañamiento social: El programa también ajusta su asistencia social, apuntando a una estructura más orientada a la formación y empleo.
Cuáles son los beneficios para los titulares de Volver al Trabajo
Según la información oficial, solo quienes fueron trasladados desde el antiguo Potenciar Trabajo son beneficiarios del programa Volver al Trabajo. Aquellos que pertenecían al programa anterior pero no figuran en la lista de Volver al Trabajo pasan a formar parte del Programa de Acompañamiento Social.
El objetivo de esta ayuda es fortalecer las habilidades sociolaborales de los beneficiarios, brindándoles herramientas que les permitan incorporarse de manera efectiva al mercado laboral y mejorar sus oportunidades de empleo.
Los participantes pueden acceder a capacitación laboral, prácticas profesionales en entornos de trabajo y apoyo en el desarrollo de proyectos productivos individuales o colectivos, para impulsar su inserción en el ámbito laboral.
- Orientación laboral: ayuda para buscar empleo.
- Intermediación: conexión con empleadores.
- Capacitación: cursos y certificación de habilidades.
- Prácticas: experiencia en ambientes reales de trabajo.
- Inserción laboral: apoyo para trabajo registrado o independiente.
- Emprendimientos: refuerzo de proyectos individuales, familiares o asociativos.
- Educación básica: finalizar estudios o adquirir competencias esenciales.
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