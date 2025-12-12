Se le negó el bono de ANSES de $70.000 a jubilados: los motivos y a quiénes afecta
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de octubre, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Quiénes reciben el bono de $70.000
El bono extraordinario de $70.000 se pagará en su totalidad a quienes perciban la jubilación mínima, que en diciembre queda fijada en $340.879,59. Con el refuerzo incluido, el total asciende a $410.879,59 y llega a $581.319,38 cuando se suma el aguinaldo.
Quienes cobren entre $340.879,59 y $410.879,59 recibirán un bono proporcional, destinado a completar ese máximo. Si el haber supera dicha cifra, no se paga bono, ya que ANSES solo lo aplica para los niveles más bajos.
Reciben el bono completo:
- Jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima.
Cobran un bono reducido:
- Personas cuyos haberes superan la mínima, pero no exceden el tope fijado por Anses.
Quiénes no lo recibirán
Quedan fuera del beneficio:
- Titulares con ingresos superiores a $410.826,90.
Calendario de pagos del bono de diciembre
ANSES confirmó las fechas oficiales de acreditación:
Jubilados con haberes mínimos
-
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2 y 3: 11 de diciembre
DNI 4 y 5: 12 de diciembre
DNI 6 y 7: 15 de diciembre
DNI 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores a la mínima
-
DNI 0 y 1: 17 de diciembre
DNI 2 y 3: 18 de diciembre
DNI 4 y 5: 19 de diciembre
DNI 6 y 7: 22 de diciembre
DNI 8 y 9: 23 de diciembre
PNC
-
DNI 0 y 1: 9 de diciembre
DNI 2 y 3: 10 de diciembre
DNI 4 y 5: 11 de diciembre
DNI 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre
