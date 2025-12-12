ANSES: quiénes pueden combinar una serie de beneficios y alcanzar los $600.000
Las prestaciones de diciembre arribaron con un incremento del 2,3% producto de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Los detalles en la nota.
En diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo ajuste del 2,3% en cada una de sus prestaciones, producto de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Por este motivo, diferentes programas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilación o pensiones tendrán un ajuste respecto de noviembre.
Además, en ciertos casos excepcionales, un grupo de personas podrá percibir más de $575.000 en un solo pago mensual, resultado de la suma de varias prestaciones compatibles entre sí. Este monto extra se presenta como un alivio para el bolsillo de diferentes beneficiarios.
La combinación de pagos que permite superar los $575.000
Para alcanzar este monto, el beneficiario debe recibir de manera conjunta los siguientes cuatro beneficios:
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.853
- Tarjeta Alimentar: $52.250
- Complemento Leche del Plan 1000 Días: $46.199
- Programa Volver al Trabajo: $78.000
Quiénes realmente pueden acceder a este monto
Para que un titular pueda recibir un pago que supere los $575.000, debe cumplir con varias condiciones al mismo tiempo: percibir la AUH por hijo con discapacidad, contar con un niño menor de tres años que habilite el Complemento Leche, recibir la Tarjeta Alimentar y estar activo en el programa Volver al Trabajo.
Fechas de cobro AUH y AUE en diciembre
Por otro lado, el organismo también dio a conocer el cronograma de pagos de la Asignación por Embarazo (AUE) y la AUH. El día de cobro depende según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
- DNI 0: 9 de diciembre
- DNI 1: 10 de diciembre
- DNI 2 y 3: 11 de diciembre
- DNI 4 y 5: 12 de diciembre
- DNI 6 y 7: 15 de diciembre
- DNI 8 y 9: 16 de diciembre
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario