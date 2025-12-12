ANSES: quiénes pueden combinar una serie de beneficios y alcanzar los $600.000

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.853

Tarjeta Alimentar: $52.250

Complemento Leche del Plan 1000 Días: $46.199

Programa Volver al Trabajo: $78.000

Quiénes realmente pueden acceder a este monto

Para que un titular pueda recibir un pago que supere los $575.000, debe cumplir con varias condiciones al mismo tiempo: percibir la AUH por hijo con discapacidad, contar con un niño menor de tres años que habilite el Complemento Leche, recibir la Tarjeta Alimentar y estar activo en el programa Volver al Trabajo.