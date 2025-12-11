ANSES: el bono de más de $50.000 que beneficia a un grupo de jubilados

MinutoUno

El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de octubre, que fue del 2,3%.

Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.

Quiénes cobrarán el bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 se pagará en su totalidad a quienes perciban la jubilación mínima, que en diciembre queda fijada en $340.879,59. Con el refuerzo incluido, el total asciende a $410.879,59 y llega a $581.319,38 cuando se suma el aguinaldo.

Quienes cobren entre $340.879,59 y $410.879,59 recibirán un bono proporcional, destinado a completar ese máximo. Si el haber supera dicha cifra, no se paga bono, ya que ANSES solo lo aplica para los niveles más bajos.

Calendario de pagos del bono de diciembre

ANSES confirmó las fechas oficiales de acreditación:

Jubilados con haberes mínimos

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 11 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 12 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 15 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores a la mínima

  • DNI 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 23 de diciembre

PNC

  • DNI 0 y 1: 9 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 10 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 11 de diciembre

  • DNI 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre

