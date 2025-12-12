ANSES: el monto de casi $200.000 que se otorgará antes de fin de año
Para acceder a este pago extra, los usuarios deben cumplir con una serie de requisitos importantes. Los detalles en la nota.
Diciembre llegó con aires renovados para los beneficiaros de los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Además del incremento del 2,3% producto de la inflación de octubre, el organismo ya comenzó con el pago de las asignaciones y anunció un extra clave para los usuarios que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Para acceder a este beneficio, se deben entregar ciertos documentos importante, entre ellos el Documento Nacional de Identidad (DNI) de los adultos y de los chicos y es necesario que los menores estén escolarizados, tengan las vacunas al día y lo acrediten mediante la Libreta AUH. Una vez presentado todo lo solicitado, los titulares pueden cobrar el 20% que se les retuvo durante el año.
Hasta cuando hay fecha de recibir este bono
ANSES anunció que hay tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025 para presentar la Libreta AUH y así recibir el 20% retenido de este año. En caso de no hacerlo en esa fecha, es posible que el usuario pierda el dinero acumulado, aunque podrá seguir cobrando el 80% restante de la AUH.
Cómo tramitar la Libreta AUH en Mi ANSES
El trámite se realiza desde mi ANSES, ya sea por la app o desde la web, y el único formulario aceptado es el que se descarga ahí mismo. También es posible tramitarlo personalmente a una oficina del organismo, aunque se requiere turno previo. Estos son los pasos a seguir en caso de que se realice vía online:
- Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Revisar en Hijos > Libreta AUH si falta completar salud, educación o vacunación.
- Generar la Libreta para descargarla o enviarla por mail.
- Imprimir el formulario y llevarlo a la escuela o al centro de salud para que lo completen y sellen.
- Fotografiar la libreta completa en JPG, clara, menor a 3 MB y con las cuatro esquinas visibles.
- Subir la imagen en mi ANSES desde Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH.
- Confirmar el trámite cuando llegue el mail de aprobación.
