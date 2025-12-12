ANSES: el monto de casi $200.000 que se otorgará antes de fin de año

Para acceder a este beneficio, se deben entregar ciertos documentos importante, entre ellos el Documento Nacional de Identidad (DNI) de los adultos y de los chicos y es necesario que los menores estén escolarizados, tengan las vacunas al día y lo acrediten mediante la Libreta AUH. Una vez presentado todo lo solicitado, los titulares pueden cobrar el 20% que se les retuvo durante el año.