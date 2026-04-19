ANSES: los montos que recibirán los jubilados en mayo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, el registro más elevado de los últimos doce meses. Con este dato como referencia, y en el marco del sistema de movilidad vigente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una nueva actualización en los haberes de jubilaciones y pensiones de mayo.