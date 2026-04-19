ANSES: los montos que recibirán los jubilados en mayo
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, el registro más elevado de los últimos doce meses. Con este dato como referencia, y en el marco del sistema de movilidad vigente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una nueva actualización en los haberes de jubilaciones y pensiones de mayo.
Este incremento busca acompañar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. De esta manera, el ajuste de mayo de 2026 se calculará en función del último índice oficial publicado por el INDEC, tal como lo establece la normativa vigente.
Cuánto cobra un jubilado en mayo
- Jubilación mínima: $393.250,17
- Jubilación máxima: $2.646.201,22
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,12
- Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $275.275,12
- PNC para madres de siete hijos: $393.250,17
Si el Gobierno decide sostener el bono adicional de $70.000 para las jubilaciones y pensiones más bajas, los ingresos finales de estos beneficiarios se ubicarían en los siguientes valores:
- Jubilación mínima: $463.250,17
- Jubilación máxima: $2.646.201,22
- PUAM: $384.600,12
- PNC por invalidez o vejez: $345.275,12
- PNC para madres de siete hijos: $463.250,17
Este refuerzo de $70.000 se abona en su totalidad a los titulares que perciben la jubilación o pensión mínima, mientras que en los casos de haberes superiores el monto se reduce de forma gradual. De esta manera, el adicional se ajusta hasta llegar a un límite establecido por ANSES.
Calendario ANSES mayo 2026 para jubilados
Jubilados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 21 de mayo
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
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