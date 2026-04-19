ANSES: las pensiones recibirán un aumento en mayo 2026
INDEC dio a conocer los números sobre la inflación de marzo, que impactarán de lleno en los programas y asignaciones de mayo. Los detalles en la nota.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC ) dio a conocer el dato de inflación correspondiente a marzo de 2026, que se ubicó en 3,4%. Este indicador impacta de forma directa en las prestaciones que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ya que se utiliza como referencia para los ajustes de haberes mensuales.
La actualización se enmarca en la Ley de Movilidad Jubilatoria, que establece incrementos periódicos en jubilaciones, pensiones y asignaciones, con el objetivo de acompañar la evolución de los precios sin golpear el bolsillos de los más vulnerables.
Cuánto aumentarán las Pensiones No Contributivas en mayo de 2026
Dentro del conjunto de prestaciones que abona la ANSES, las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán en mayo un incremento del 3,4%, en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que actualiza los haberes de manera periódica.
Este beneficio está destinado a personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores sin aportes suficientes, personas con discapacidad y madres de siete hijos o más, con el objetivo de brindar un ingreso mensual que acompañe sus necesidades básicas.
Cómo impacta el aumento de ANSES
En abril de 2026, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez se ubicaron cerca de los $266.000 en su monto base, sin incluir refuerzos. Con el bono adicional vigente, el ingreso total llegó aproximadamente a los $336.000.
A esto se suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para los ingresos más bajos, el cual sigue siendo un complemento importante para el ingreso mensual final. En términos generales, las PNC representan el 70% del haber mínimo jubilatorio.
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