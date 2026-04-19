ANSES: a quienes les falta recibir los haberes de la AUH
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el cuarto mes del año.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en abril, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,9%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Cuándo son los pagos según el DNI
Este mes, una familia con un hijo menor de 3 años percibirá una cifra récord debido a la acumulación de beneficios. El desglose es el siguiente:
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DNI terminados en 0: viernes 10 de abril
DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
DNI terminados en 2: martes 14 de abril
DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
DNI terminados en 5: viernes 17 de abril
DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
DNI terminados en 7: martes 21 de abril
DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
DNI terminados en 9: jueves 23 de abril
Cómo cobrar $213.000 por hijo
Este mes, una familia con un hijo menor de 3 años percibirá una cifra récord debido a la acumulación de beneficios. El desglose es el siguiente:
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Haber neto de AUH: $109.332,80 (ya descontado el 20% de retención).
Complemento Leche: $51.547 (para niños de hasta 3 años y embarazadas).
Tarjeta Alimentar: $52.250 (para hogares con un solo hijo).
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TOTAL EN MANO: $213.129,80.
Importante: si tenés más hijos, el monto de la Tarjeta Alimentar sube a $81.936 (2 hijos) o $108.062 (3 o más hijos), elevando el cobro familiar por encima de los $436.000.
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