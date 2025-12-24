ANSES: los motivos por los que se terminan las retenciones en la AUH
Con la nueva medida, el organismo pagará el total de la asignación y no aplicará la retención habitual del 20%. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un nuevo mecanismo digital que cambia por completo la forma en la que se cobraban algunas asignaciones. Con este sistema automatizado, el organismo cruza datos de manera directa y permite que los pagos se realicen sin trámites adicionales por parte de los beneficiarios.
El cambio impacta de lleno en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), ya que el porcentaje que antes se retenía ahora se abona completo, siempre que se cumplan con las condiciones establecidas por parte del organismo. Además, se elimina la necesidad de presentar la Libreta para recansesuperar ese monto.
El fin de la retención anual
Con la nueva modalidad, ANSES pagará el total de la asignación todos los meses y ya no aplicará la retención habitual del 20%. Para que esto ocurra, el sistema verificará de forma automática que se cumplan los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar.
Antes de este cambio, ese porcentaje se descontaba mes a mes y solo se podía recuperar tras presentar la Libreta AUH, una gestión que habilitaba el cobro del monto acumulado hacia fin de año.
Lo que será necesario y lo que sucederá si no se cumple con los requisitos
Cuando los datos necesarios no estén registrados en las bases oficiales, la persona que cobra la prestación tendrá la posibilidad de acercar los comprobantes requeridos directamente a ANSES. Una vez que esa información sea evaluada y validada, el organismo avanzará con el pago del importe que había quedado pendiente.
