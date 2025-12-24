Un joven de 20 años le robó el auto a su tía y terminó incrustado contra un árbol en Pompeya
El joven de 20 años admitió que perdió el control porque se le habría cruzado un gato negro en el camino.
Un grave accidente de tránsito ocurrió este miércoles por la mañana en el barrio porteño de Nueva Pompeya cuando un joven de 20 años robó las llaves del auto de su tía, salió a circular con amigos y terminó chocando. Como consecuencia del impacto, dos mujeres resultaron heridas y debieron ser asistidas por personal médico.
El accidente se produjo en la intersección de las calles Amancio Alcorta y Diógenes Laborda. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control de un Chevrolet Corsa negro e impactó de frente contra un árbol de gran porte.
Como consecuencia del impacto, dos jóvenes mujeres resultaron heridas y fueron asistidas por el personal del SAME, que acudió con ambulancias al recibir el alerta. Según fuentes policiales, ambas presentaban heridas de distinta consideración.
Un de las chica que estaba en el asiento del acompañante fue la que se llevó la peor parte; trato de contener el golpe con su mano y quedó lesionada. Fue trasladada al Hospital Penna por politraumatismos.
El conductor del vehículo quedó inicialmente demorado mientras se realizaban las primeras actuaciones y se constataba el estado de los ocupantes.
El conductor había robado las llaves del auto
Minutos después del accidente, el joven fue liberado, pero la situación tomó otro giro cuando un familiar se presentó en el lugar y lo increpó. Allí se confirmó que el conductor le había robado las llaves del auto a su tía sin autorización.
De acuerdo a la información oficial, el joven se fue a dar una vuelta con cuatro amigos: dos hombres y dos mujeres, y durante ese trayecto se produjo el violento choque.
El vehículo quedó con la parte delantera totalmente destrozada, evidenciando la violencia del choque. Los peritos de la Policía de la Ciudad trabajaron en el área para determinar si el exceso de velocidad o el estado del conductor influyeron en la colisión que terminó arruinando la víspera de Navidad para esta familia.
