Un joven de 20 años le robó el auto a su tía y terminó incrustado contra un árbol en Pompeya

El conductor había robado las llaves del auto

Minutos después del accidente, el joven fue liberado, pero la situación tomó otro giro cuando un familiar se presentó en el lugar y lo increpó. Allí se confirmó que el conductor le había robado las llaves del auto a su tía sin autorización.

De acuerdo a la información oficial, el joven se fue a dar una vuelta con cuatro amigos: dos hombres y dos mujeres, y durante ese trayecto se produjo el violento choque.

El vehículo quedó con la parte delantera totalmente destrozada, evidenciando la violencia del choque. Los peritos de la Policía de la Ciudad trabajaron en el área para determinar si el exceso de velocidad o el estado del conductor influyeron en la colisión que terminó arruinando la víspera de Navidad para esta familia.