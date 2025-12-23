ANSES: el monto que incrementará la jubilación mínima en enero 2026
Con el cierre de 2025 encima, ANSES oficializó los montos de jubilaciones y pensiones que se cobrarán en enero de 2026 a nivel nacional.
A horas de arrancar el 2026, la ANSES ya dejó definidos los nuevos montos para jubilados y pensionados, que se cobrarán en enero. Los haberes llegan con actualización por inflación y contemplan el bono congelado desde que asumió Javier Milei por $70.000.
Cuánto cobrarán jubilados y pensionados en enero 2026
El bono de $70.000 alcanza a jubilados y pensionados de ANSES que cobran el haber mínimo. Aunque nunca se actualizó, el refuerzo sigue vigente y se mantiene como un complemento para los ingresos más bajos del sistema previsional.
En enero de 2026, las jubilaciones y pensiones recibirán un aumento del 2,47%, calculado en base al IPC de noviembre de 2025. Este ajuste responde al Decreto de Movilidad Jubilatoria, en vigencia desde abril de 2024, que establece actualizaciones mensuales según la inflación para todos los haberes y asignaciones del organismo.
Con esta suba, la jubilación mínima de ANSES pasará a $349.303,33, y trepará a $419.303,33 con el bono incluido. En tanto, la PUAM quedará en $279.443,60, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzarán los $244.523,04.
El incremento por movilidad también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que subirá a $125.529,58. Para la AUH por hijo con discapacidad, el monto total llegará a $408.697,46, siguiendo la misma lógica de actualización inflacionaria.
Quienes recibirán el bono de $70.000
De cara a enero de 2026, la ANSES ya definió los montos y fechas de cobro para jubilaciones y pensiones, con valores que incluyen el refuerzo para los haberes más bajos.
- Jubilación mínima: $349.303,33, que asciende a $419.303,33 con el bono de $70.000. Los pagos comenzarían alrededor del 9 de enero.
- Jubilación máxima: alcanza los $2.350.453,71 y se cobra desde la penúltima semana de enero.
- PUAM: el haber de la Pensión Universal para el Adulto Mayor será de $279.443,60, equivalente al 80% de la mínima.
- Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: se ubican en $244.512,33, el 70% de la jubilación mínima, con inicio de pagos estimado para el 5 de enero.
- Pensión Madre de 7 Hijos: queda fijada en $349.303,33, monto que equivale a una jubilación mínima.
