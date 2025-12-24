ANSES: las modificaciones de último momento para las AUH y AUE
A raíz de la inflación registrada en octubre, el organismo anunció un incremento del 2,3% en sus prestaciones. Los detalles en la nota.
Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) diera a conocer la inflación de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mediante la Ley de Movilidad Jubilatoria, anunció un incremento del 2,3% en cada una de sus prestaciones para el último mes del año.
Dentro del amplio abanico de programas alcanzados por este ajuste, se encuentras las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, el organismo dio a conocer el cronograma de pagos para diciembre, siguiendo el sistema tradicional según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Los cambios en la AUH
En el caso de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, la resolución dispone que, cuando la información sanitaria enviada mensualmente por el Ministerio de Salud permita verificar el cumplimiento de los controles médicos y el calendario de vacunación de niños y niñas de hasta cuatro años inclusive, el 20% retenido se liquidará de manera automática y mensual, junto con el 80% que se paga habitualmente.
Para niños y niñas a partir de los cinco años, se mantiene además la exigencia de certificación de escolaridad en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial. Los titulares podrán presentar la documentación correspondiente ante la ANSES, que definirá los procedimientos administrativos para la liquidación del monto reservado.
Los cambios en la AUE
La resolución también introduce modificaciones en la Asignación por Embarazo para Protección Social. El 20% acumulado será abonado por la ANSES una vez acreditada la finalización del embarazo -ya sea por nacimiento, defunción o interrupción- y el cumplimiento de los controles médicos de seguimiento.
Al igual que en la AUH, el cumplimiento de estas condiciones podrá validarse automáticamente a partir de la información remitida por el Ministerio de Salud. De no contar con esos datos, la titular deberá presentar la documentación respaldatoria ante la ANSES. El texto aclara que el derecho al cobro caducará automáticamente si la acreditación no se realiza dentro de los 12 meses de ocurrido el hecho.
Los objetivos de esta decisión
La iniciativa se inscribe en los principios de eficiencia administrativa, simplificación de trámites y garantía de derechos, en línea con la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia.
Además, el Gobierno destacó que la medida apunta a fortalecer el sistema de protección social, articulando la política sanitaria con la política de ingresos, y reforzando los compromisos del Estado nacional en materia de primera infancia y reducción de la pobreza infantil.
La resolución entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, y la ANSES quedó facultada para dictar las normas operativas necesarias para su implementación.
