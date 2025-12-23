Laferrere: tenía un problema con su vecino, baleó a su hermana en represalia y la dejó paralítica
El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad de Laferrere, partido de La Matanza. El agresor se entregó a la Policía tras una escalada de violencia.
Una adolescente de 17 años quedó paralítica tras ser baleada esta semana en Laferrere, partido de La Matanza, por un hombre que le disparó por la espalda en el contexto de una venganza por un altercado previo.
La secuencia, que quedó registrada por las cámaras de seguridad del partido de La Matanza, se desarrolló cerca de las 22.42 del 15 de diciembre pasado en la puerta del almacén sobre la calle Rocamora al 7300, pero recién salió a la luz este martes.
Frente a la ventana del almacén había sólo dos personas al momento del ataque: hombre terminaba de comprar y la joven, identificada como NR, que esperaba su turno.
Entonces pasó alguien en una moto y disparó al aire con tanta mala suerte que una bala dio directo en la espalda de la chica, que quedó tendida boca arriba en la vereda.
El otro cliente se subió a su auto y salió rápidamente de la escena -dando marcha atrás- y aparecieron más personas en la calle, que subieron a la herida a otro vehículo y la llevaron a un hospital. La adolescente quedó internada en grave estado en el Hospital Teresa Germani de La Matanza, donde los médicos determinaron que la bala le impactó la médula y la dejó sin poder mover las piernas.
Conforme avanzó la investigación surgieron datos sobre los eventos, como que el primer incidente se dio entre dos jóvenes que residen en esa zona de Laferrere y que luego la violencia escaló hasta afectar a sus familias.
El primer round fue un cruce verbal entre ambos jóvenes, tras lo cual uno se metió en su casa, que está en la esquina del almacén, y el otro se fue a la suya, ubicada a sólo cuatro cuadras. Luego el segundo joven se subió a su moto y pasó por la vereda del almacén, donde abrió fuego al ver que estaba la hermana de su rival. Tras el ataque la familia de la joven fue a la casa del agresor y baleó a la madre de éste.
La mujer recibió un disparo en la cabeza, a través de la mandíbula, por lo que quedó internada en grave estado. Para ese entonces, su familia había ido a la casa de la adolescente baleada para prender fuego todo.
Fuentes televisivas informaron que todos están identificados por la Policía, pero hasta el mometno no hay detenidos. Sólo el agresor que baleó a la adolescente se entregó después de varios allanamientos ordenados por el fiscal Federico Medone, de la Fiscalía Descentralizada N° 3 de Laferrere.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario