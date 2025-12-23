Laferrere: tenía un problema con su vecino, baleó a su hermana en represalia y la dejó paralítica

Conforme avanzó la investigación surgieron datos sobre los eventos, como que el primer incidente se dio entre dos jóvenes que residen en esa zona de Laferrere y que luego la violencia escaló hasta afectar a sus familias.

El primer round fue un cruce verbal entre ambos jóvenes, tras lo cual uno se metió en su casa, que está en la esquina del almacén, y el otro se fue a la suya, ubicada a sólo cuatro cuadras. Luego el segundo joven se subió a su moto y pasó por la vereda del almacén, donde abrió fuego al ver que estaba la hermana de su rival. Tras el ataque la familia de la joven fue a la casa del agresor y baleó a la madre de éste.

La mujer recibió un disparo en la cabeza, a través de la mandíbula, por lo que quedó internada en grave estado. Para ese entonces, su familia había ido a la casa de la adolescente baleada para prender fuego todo.

Fuentes televisivas informaron que todos están identificados por la Policía, pero hasta el mometno no hay detenidos. Sólo el agresor que baleó a la adolescente se entregó después de varios allanamientos ordenados por el fiscal Federico Medone, de la Fiscalía Descentralizada N° 3 de Laferrere.