El video más impactante del diluvio en Unicenter: así se llovía el techo a baldazos
En medio de una jornada caótica por el fuerte temporal, trascendieron más videos del momento en que todo fue caos dentro del reconocido shopping.
Lo que debía ser una jornada de compras de último momento se convirtió en una escena de película de desastres. Tras el repentino diluvio que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Unicenter, el shopping más grande del país, sufrió importantes ingresos de agua que obligaron a cerrar sectores y evacuar parcialmente el tercer piso.
Eran cerca de las 18 horas cuando el cielo sobre Martínez se puso negro. En cuestión de minutos, lo que empezó como una tormenta eléctrica se transformó en un diluvio con ráfagas de viento que la infraestructura del Unicenter Shopping no pudo contener.
Uno de los videos que más estremeció a los internautas fue el que muestra cómo caía agua a baldazos de los techos, mientras la gente observaba sin mucho que hacer.
Mientras miles de personas recorrían los locales en busca de los últimos regalos para Nochebuena, el agua comenzó a filtrarse con fuerza desde los techos. Cabe señalar que el sector más afectado fue el tercer nivel, especialmente en el área de la plaza de comidas.
Los videos viralizados en redes sociales por los propios clientes muestran cataratas de agua cayendo sobre las mesas y los pasillos de los cines. "Parecía que el techo se iba a venir abajo, la gente empezó a correr porque no sabíamos si era un caño roto o si la estructura estaba cediendo por el granizo", relató una clienta que se encontraba en el lugar.
El caos del interior se replicó en el exterior. Con la Autopista Panamericana colapsada por el agua (literalmente con autos flotando a la altura de Thames), salir del estacionamiento del shopping se volvió una misión imposible para cientos de familias que quedaron atrapadas durante más de dos horas.
Aproximadamente, fueron 40 minutos de tormentas sin parar que, afortunadamente, cesaron, aunque dejaron un verdadero desastre, tanto dentro de Unicenter como afuera.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario