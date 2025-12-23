El video más impactante del diluvio en Unicenter: así se llovía el techo a baldazos

unicenter2

El caos del interior se replicó en el exterior. Con la Autopista Panamericana colapsada por el agua (literalmente con autos flotando a la altura de Thames), salir del estacionamiento del shopping se volvió una misión imposible para cientos de familias que quedaron atrapadas durante más de dos horas.

Aproximadamente, fueron 40 minutos de tormentas sin parar que, afortunadamente, cesaron, aunque dejaron un verdadero desastre, tanto dentro de Unicenter como afuera.

unicenter3