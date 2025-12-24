El posteo que hizo Javier Milei por la Navidad y después borró: "Abróchense los cinturones"
El Presidente publicó un video en vísperas de las Fiestas que termina con un particular mensaje, pero se arrepintió y lo eliminó de sus redes sociales.
En plena celebración de en la previa de Nochebuena, el presidente Javier Milei difundió un video a través de sus redes sociales con un fuerte contenido político y económico, pero luego lo borró. El mandatario realizó un repaso de su gestión y, fiel a su estilo, lanzó una advertencia para lo que resta de su mandato: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.
Durante el discurso, el Jefe de Estado destacó el ajuste realizado sobre las cuentas públicas, asegurando que su Gobierno logró bajar el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero. “Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, sentenció Milei.
El video muestra pasajes clave para resaltar los puntos altos de este 2025. Entre ellos, Milei enumeró la eliminación definitiva del cepo cambiario, la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos y la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las recientes elecciones legislativas. “Ningún gobierno oficialista quiso hacer la BUP; los únicos que tuvimos el coraje fuimos nosotros”, disparó.
En materia de seguridad, el mensaje puso el foco en la lucha contra el narcotráfico y la reducción de la protesta social. El mandatario elogió la creación de la Dirección Federal de Investigaciones y el equipamiento de las fuerzas para perseguir al crimen organizado en todo el territorio nacional.
Con el impulso del triunfo electoral del pasado 26 de octubre, Milei instó a sus seguidores a “pintar de violeta todo el país”. Según el mandatario, el resultado en las urnas confirmó la vocación de cambio irreversible de la sociedad. “Con este nuevo Congreso vamos a ir hasta el hueso para que Argentina vuelva a ser grande”, prometió entusiasmado.
El video concluyó con sus habituales deseos de bendiciones y el apoyo de “las fuerzas del Cielo”, pero dejó una sensación de máxima tensión política para el inicio del año parlamentario. El mensaje funciona como una antesala de la sesión de este viernes, donde el oficialismo buscará aprobar el Presupuesto para terminar de sellar su plan económico.
