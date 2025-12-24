El posteo que hizo Javier Milei por la Navidad y después borró: "Abróchense los cinturones"

En plena celebración de en la previa de Nochebuena, el presidente Javier Milei difundió un video a través de sus redes sociales con un fuerte contenido político y económico, pero luego lo borró. El mandatario realizó un repaso de su gestión y, fiel a su estilo, lanzó una advertencia para lo que resta de su mandato: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.