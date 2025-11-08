A qué hora y cómo ver la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1
Este domingo, se lleva a cabo la carrera principal en el legendario Autódromo José Carlos Pace (Interlagos), en una nueva edición del Gran Premio de Brasil.
El Gran Premio de Brasil marca el clímax de la temporada 2025 de la Fórmula 1, celebrándose la carrera principal en el histórico Autódromo José Carlos Pace de São Paulo este domingo 9 de noviembre. Adoptando el formato Sprint, Interlagos es el escenario de un fin de semana de máxima intensidad.
La batalla por la corona está más ajustada que nunca y se define internamente en McLaren. Lando Norris, flamante ganador en México, lidera el Mundial con 357 puntos, pero solo una mínima unidad lo separa de su compañero de equipo, Oscar Piastri.
Aunque matemáticamente aún tiene chances, Max Verstappen (Red Bull) llega en tercer lugar con 321 puntos, esperando un error de los líderes. Mientras que McLaren ya aseguró el Campeonato de Constructores (su primer título desde 1998), la pelea por el subcampeonato es feroz entre Ferrari (356 puntos) y Mercedes (355 puntos), separados por un solo punto.
Gran parte del foco sudamericano se centra en Franco Colapinto. El joven piloto de Alpine ha demostrado un rendimiento a la par de su compañero más experimentado, Pierre Gasly. El duelo interno es notable: Colapinto ha conseguido cinco victorias en clasificación y mantiene una paridad de 7-5 en resultados de carrera frente a Gasly.
La expectativa argentina es máxima, especialmente tras la reciente confirmación de Colapinto como piloto de Alpine para 2026. Los aficionados esperan con ansias que el GP de Brasil sea el escenario donde Franco logre sumar sus primeros puntos en la máxima categoría, aunque hay que mencionar que largará en el puesto 18° este domingo tras una fallida clasificación.
Cronograma del Gran Premio de Brasil
El cronograma del fin de semana comenzó este viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se corrió la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00.
Domingo 9 de noviembre
- Carrera final: 14:00
Cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil
Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.
Las carreras de Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
- 15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto
- 16- GP de México: terminó en el 16° puesto
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
Fórmula 1: la tabla de pilotos 2025
- Lando Norris (McLaren) – 357 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 356 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 321 puntos
- George Russell (Mercedes) – 258 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 210 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 puntos
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 73 puntos
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 puntos
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 puntos
Fórmula 1: la tabla de constructores 2025
- McLaren – 713 puntos
- Ferrari – 356 puntos
- Mercedes – 355 puntos
- Red Bull Racing – 346 puntos
- Williams – 111 puntos
- Racing Bulls – 72 puntos
- Aston Martin – 69 puntos
- Haas F1 Team – 62 puntos
- Kick Sauber – 60 puntos
- Alpine – 20 puntos
