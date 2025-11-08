A qué hora y cómo ver la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

franco colapinto casco 1

Cronograma del Gran Premio de Brasil

El cronograma del fin de semana comenzó este viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se corrió la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00.

Domingo 9 de noviembre

Carrera final: 14:00

Cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil

Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.

Las carreras de Colapinto con Alpine

1- GP de Emilia-Romaña : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 2- GP de Mónaco : terminó en el 13° puesto

: terminó en el 13° puesto 3- GP de España : llegó en el 15° lugar

: llegó en el 15° lugar 4- GP de Canadá : terminó en el puesto 13

: terminó en el puesto 13 5- GP de Austria : terminó en el puesto 15

: terminó en el puesto 15 6- GP de Gran Bretaña : no pudo largar por un problema mecánico

: no pudo largar por un problema mecánico 7- Sprint del GP de Bélgica : llegó en 19° lugar

: llegó en 19° lugar 8- GP de Bélgica : llegó en el 19° lugar

: llegó en el 19° lugar 9- GP de Hungría : llegó en el 18° lugar

: llegó en el 18° lugar 10- GP de Países Bajos : terminó en el puesto 11

: terminó en el puesto 11 11- GP de Italia : llegó en el 17° lugar

: llegó en el 17° lugar 12- GP de Azerbaiyán : llegó en 19º lugar

: llegó en 19º lugar 13- GP de Singapur : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 14- Sprint del GP de Estados Unidos : terminó en el 14° puesto

: terminó en el 14° puesto 15- GP de Estados Unidos : terminó en el 17° puesto

: terminó en el 17° puesto 16- GP de México : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

Las carreras que faltan de la temporada 2025

18- GP de San Pablo : domingo 9 de noviembre a las 14.00

: domingo 9 de noviembre a las 14.00 19- GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 1.00

: domingo 23 de noviembre a la 1.00 20- Sprint del GP de Qatar : sábado 29 de noviembre a las 11.00

: sábado 29 de noviembre a las 11.00 21- GP de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13.00

: domingo 30 de noviembre a las 13.00 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

Fórmula 1: la tabla de pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 357 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 356 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 321 puntos George Russell (Mercedes) – 258 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 210 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 puntos Alexander Albon (Williams) – 73 puntos Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 puntos Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 puntos

Fórmula 1: la tabla de constructores 2025

McLaren – 713 puntos Ferrari – 356 puntos Mercedes – 355 puntos Red Bull Racing – 346 puntos Williams – 111 puntos Racing Bulls – 72 puntos Aston Martin – 69 puntos Haas F1 Team – 62 puntos Kick Sauber – 60 puntos Alpine – 20 puntos