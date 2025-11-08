Preocupante alerta por tormentas para este domingo: cuáles son las seis provincias afectadas
Las tormentas intensas y los vientos fuertes serán preponderantes este domingo en seis distritos argentinos, según las alertas amarillas emitidas por el SMN.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió seis alertas meteorológicas para sendas provincias argentinas, en todos los casos de nivel amarillo, lo que implica “posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, según las describe el organismo oficial.
Las afectadas son provincias pertenecen a regiones como la cuyana y la patagónica, donde sus habitantes deben hacer las previsiones del caso por las tormentas, las lluvias intensas y los vientos fuertes que se esperan para la jornada venidera.
Alerta amarilla en seis provincias: los detalles del SMN
Uno por uno, los distritos que serán afectados por fenómenos meteorológicos de cierta gravedad que se producirán en las próximas 24 horas:
Mendoza
La mayor parte del territorio de Mendoza, con la sola excepción de la zona andina, se encuentra bajo alerta amarilla al verse afectado por tormentas intensas.
La Pampa
Las mitades del Oeste de los departamentos pampeanos de Chical Co y Puelén también serán afectadas por tormentas durante todo el domingo, según el SMN.
Neuquén
Con excepción de la región andina Norte de la provincia del Neuquén, el resto del territorio de sufrirá tormentas que deben ser tenidas en cuenta por sus habitantes.
Río Negro
La mitad Oeste de la provincia del Río Negro se encontrará afectada por el mismo fenómeno: tormentas y lluvias intensas con nivel amarillo de las alertas emitidas por el organismo oficial.
Santa Cruz
Los departamentos santacruceños de Lago Argentino (con excepción de la zona cordillerana), Corpen Aike y Güer Aike, incluida la capital Río Gallegos, serán azotados por vientos intensos.
Tierra del Fuego
Mismo fenómeno, el viento fuerte, afectará el domingo a la franja fueguina que da sobre el Mar Argentino.
Recomendaciones del SMN por alertas amarillas
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
