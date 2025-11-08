Preocupante alerta por tormentas para este domingo: cuáles son las seis provincias afectadas

Neuquén

Con excepción de la región andina Norte de la provincia del Neuquén, el resto del territorio de sufrirá tormentas que deben ser tenidas en cuenta por sus habitantes.

mapa_alertas

Río Negro

La mitad Oeste de la provincia del Río Negro se encontrará afectada por el mismo fenómeno: tormentas y lluvias intensas con nivel amarillo de las alertas emitidas por el organismo oficial.

Santa Cruz

Los departamentos santacruceños de Lago Argentino (con excepción de la zona cordillerana), Corpen Aike y Güer Aike, incluida la capital Río Gallegos, serán azotados por vientos intensos.

Tierra del Fuego

Mismo fenómeno, el viento fuerte, afectará el domingo a la franja fueguina que da sobre el Mar Argentino.

Recomendaciones del SMN por alertas amarillas

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.