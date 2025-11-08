ANSES: las personas que podrán cobrar bonos hasta $300.000
Al momento de solicitar esta ayuda, es necesario cumplir con una serie de requisitos esenciales impuestos por el organismo. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó, durante los días, un bono de acompañamiento dirigida a quienes atraviesan una situación de desempleo. Este beneficio, que puede llegar a los $322.000, busca brindar un sostén temporal a las personas que quedaron sin ingresos mientras continúan en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales.
Además, el organismo anunció un ajuste del 2,1% en todos sus programas para noviembre, producto de la inflación de septiembre. Este incremento en las prestaciones corresponde a la Ley de Movilidad, cuyo objetivo es que cada ayuda no pierda terreno ante la escalada de precios.
Lo que se cobrará por la Prestación por Desempleo
El monto del beneficio se determina tomando como referencia el 75% del mejor salario que la persona haya percibido en los seis meses previos a quedar desempleada.
No obstante, existen topes establecidos por el organismo: el valor mensual no puede ser menor al 50% ni superar el 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Con los montos actuales, la ayuda económica varía entre $161.000 y $322.000 por mes, según los ingresos que el trabajador registró antes de perder su empleo.
Los requisitos según cada trabajador y la documentación necesaria
Para acceder a la Prestación por Desempleo, los usuarios deben cumplir con una serie de requisitos impuestos por ANSES:
- Trabajadores permanentes: mínimo 6 meses de aportes en los últimos 3 años.
- Trabajadores de temporada: menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.
- Trabajadores de la construcción: al menos 8 meses de aportes en los últimos 2 años.
Por otro lado, en caso de cumplir con los parámetros establecidos, es necesario presentar estos documentos para poner en marcha la solicitud:
- Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.
- Telegrama o carta documento de despido.
- Certificados de aportes y contratos anteriores.
- Documentación adicional según la causa del cese laboral, ya sea sentencia de quiebra, contrato vencido o certificado médico.
