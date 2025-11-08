ANSES: las personas que podrán cobrar bonos hasta $300.000

Los requisitos según cada trabajador y la documentación necesaria

Para acceder a la Prestación por Desempleo, los usuarios deben cumplir con una serie de requisitos impuestos por ANSES:

Trabajadores permanentes: mínimo 6 meses de aportes en los últimos 3 años.

Trabajadores de temporada: menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.

Trabajadores de la construcción: al menos 8 meses de aportes en los últimos 2 años.

Por otro lado, en caso de cumplir con los parámetros establecidos, es necesario presentar estos documentos para poner en marcha la solicitud: