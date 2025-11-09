Marta Minujín revolucionó la Noche de los Museos con su Torre de Pisa de Spaghettis
La artista plástica inauguró su reconocida obra durante La noche de los Museos. El público podía llevarse una parte como regalo. Los detalles.
La reconocida artista plástica argentina Marta Minujín se convirtió en el plato fuerte de la Noche de los Museos 2025 al presentar su más reciente y espectacular instalación: una gigantesca “Torre de Spaghetti”.
Una multitud visitó el Recoleta desde las 19 h hasta las 2 de la mañana en La Noche de los Museos. Las filas, que daban la vuelta manzana, se formaron para visitar “La Torre de Pisa de Spaghettis” de @martaminujin emplazada en la Terraza: una estructura de 20 metros de largo recostada y totalmente cubierta de miles de paquetes de espaguetis.
El público pudo recorrerla por su interior, apreciar un diseño sonoro, un video animado sobre el viaje de la Torre desde Pisa hasta Buenos Aires y llevarse un paquete de fideos consolidando el carácter participativo, festivo y lúdico que caracteriza la producción de Minujín.
En una entrevista exclusiva concedida a C5N, con Alejandro Moreyra, la artífice de la instalación brindó detalles sobre el significado y la composición de su trabajo. Minujín declaró que la obra, compuesta por más de 17 mil paquetes de fideos, es un rotundo homenaje a la comunidad italiana que reside en Argentina. Con su característico estilo lúdico, la artista agregó un comentario sobre la forma de la estructura: "Y viene de Pisa para los que no pueden viajar a verla allá”.
El destino de la obra: de la exhibición a la participación colectiva
Fiel a su filosofía artística, que concibe al arte como algo transitorio, Minujín explicó el destino que tendría la obra una vez culminada la exposición en el marco de la Noche de los Museos. La artista anunció que la torre sería desmantelada con la participación del público.
"Hoy vamos a empezar a las 20.30 a repartir, desarmamos porque el arte es efímero, queda en la memoria”, afirmó, en referencia al momento en que continuaría el desarme de la obra con la colaboración de los asistentes, quienes podrían llevarse parte de los paquetes de fideos.
Proyectos futuros y gira nacional
Además de hablar sobre la "Torre de Spaghetti", Marta Minujín adelantó detalles sobre su próximo gran proyecto, asegurando que, a diferencia de la obra efímera actual, este sí quedará para la posteridad. Se tratará de una "Catedral para todas las religiones".
Finalmente, la artista confirmó que la estructura de la Torre de Pisa de spaghetti no se quedará solo en Buenos Aires, sino que recorrerá el país, llevando su arte y homenaje a distintas provincias. La entrevista culminó con un cálido saludo de despedida: “¡Gracias a C5N!”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario