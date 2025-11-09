Marta Minujín revolucionó la Noche de los Museos con su Torre de Pisa de Spaghettis

"Hoy vamos a empezar a las 20.30 a repartir, desarmamos porque el arte es efímero, queda en la memoria”, afirmó, en referencia al momento en que continuaría el desarme de la obra con la colaboración de los asistentes, quienes podrían llevarse parte de los paquetes de fideos.

Proyectos futuros y gira nacional

Además de hablar sobre la "Torre de Spaghetti", Marta Minujín adelantó detalles sobre su próximo gran proyecto, asegurando que, a diferencia de la obra efímera actual, este sí quedará para la posteridad. Se tratará de una "Catedral para todas las religiones".

Finalmente, la artista confirmó que la estructura de la Torre de Pisa de spaghetti no se quedará solo en Buenos Aires, sino que recorrerá el país, llevando su arte y homenaje a distintas provincias. La entrevista culminó con un cálido saludo de despedida: “¡Gracias a C5N!”.