ANSES: los detalles de los préstamos disponibles para los jubilados
Los montos alcanzan los 50 millones de pesos y se pueden abonar en cuotas fijas. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante los últimos días, anunció préstamos para jubilados y pensionados que alcanzan los $50 millones y se pueden abonar en hasta 72 cuotas fijas. Por este motivo, estos créditos son accesibles y permiten cubrir necesidades básicas de cada individuo.
Estos préstamos, además, son otorgados por las principales entidades bancarias: Nación, Provincia y Cuidad. Uno de los aspectos más valorados es que muchas entidades eliminan los gastos administrativos.
Préstamos bancarios para jubilados: montos, plazos y ventajas
Los bancos Nación, Provincia y Ciudad disponen de líneas de crédito pensadas para jubilados y pensionados. Estos préstamos pueden alcanzar montos de hasta $50 millones y ofrecen plazos de devolución de hasta seis años y cuotas que se descuentan directamente del haber mensual.
Banco Nación
- Monto: desde $5.000 hasta $50.000.000
- Plazos: entre 36 y 72 meses
- Evaluación crediticia basada en ingresos mensuales
- La cuota no puede superar el 35% del haber neto
Banco Provincia
- Monto: $10.000.000
- Plazos: de 12 a 72 meses
- Sin comisiones de otorgamiento
- Débito automático mensual
- Cuota máxima: 35% del ingreso
Banco Ciudad
- Monto: desde $5.000 hasta $2.000.000
- Plazos: hasta 60 meses
- Tasa Nominal Anual (TNA): 73% para jubilados
- Interés fijo durante todo el préstamo
- Cuota máxima: 40% del haber mensual
Cómo elegir el mejor préstamo para jubilados
Antes de pedir un préstamo, los expertos aconsejan analizar y comparar las opciones disponibles, prestando atención a la tasa efectiva anual, los plazos de pago y el costo financiero total, que determina cuánto se terminará pagando en total.
También es importante confirmar si la entidad bancaria trabaja en convenio con ANSES, ya que esto puede facilitar la gestión del crédito y otorgar beneficios adicionales, como mejores tasas o trámites más rápidos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario