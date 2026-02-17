Gremio lanza un paro nacional de 48 horas y advierte por el "retroceso jurídico" de la Reforma Laboral
El Sindicato de Conductores Navales iniciará este miércoles una medida de fuerza contra la Reforma Laboral que paralizará la marina mercante, la pesca y los remolcadores en todo el país.
La tensión social escala en la previa de lo que se perfila como una jornada clave en el Congreso de la Nación, y en sintonía con el paro general convocado por la CGT para este jueves contra la Reforma Laboral, el sector marítimo y fluvial decidió adelantarse con una medida de 48 horas en conjunto con la Fesimaf, apuntando contra un punto específico del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.
Se trata del Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) que iniciará este miércoles una medida de fuerza que paralizará la marina mercante, la pesca y los remolcadores en todo el país.
El gremio denuncia que el proyecto de reforma laboral, que se trataría este jueves en Diputados, pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo para regirlos bajo el Código de Comercio.
En este sentido, el secretario General de SICONARA, Mariano Vilar, calificó como una "negligencia" la iniciativa legislativa que busca desplazar al personal embarcado de la órbita de la Justicia Laboral. Según el dirigente, el cambio de régimen jurídico hacia el Código de Comercio dejaría a los trabajadores en un estado de vulnerabilidad similar al de "regímenes privados de su libertad".
El sindicato sostiene que no se trata de una modernización, sino de un ajuste que debilita las garantías frente al abuso patronal y pone en riesgo las licencias y resguardos ante el fraude laboral. Vilar advirtió que la degradación de las condiciones de los conductores navales —responsables de las salas de máquinas— afectará directamente la logística y la cadena del comercio exterior argentino.
Movilización al Congreso y plan de lucha contra la Reforma Laboral
El paro nacional se inscribe como el inicio de un plan de acción que podría profundizarse si no hay cambios en la Cámara de Diputados. La organización confirmó que el jueves se movilizarán masivamente hacia las inmediaciones del Palacio Legislativo, coincidiendo con el debate en el recinto y el paro general nacional.
“Somos trabajadores argentinos en Argentina, en tierra o en el mar, y debemos regirnos por los mismos derechos que el resto”, remarcó Vilar, quien no descartó que las medidas pasen a ser por tiempo indeterminado.
Con esta medida, el sistema de transporte marítimo —vital para la exportación de granos y la operatividad portuaria— entra en un estado de parálisis total.
