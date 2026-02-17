Gremio lanza un paro nacional de 48 horas y advierte por el "retroceso jurídico" de la Reforma Laboral

mariano vilar paro por 48 horas 2

Movilización al Congreso y plan de lucha contra la Reforma Laboral

El paro nacional se inscribe como el inicio de un plan de acción que podría profundizarse si no hay cambios en la Cámara de Diputados. La organización confirmó que el jueves se movilizarán masivamente hacia las inmediaciones del Palacio Legislativo, coincidiendo con el debate en el recinto y el paro general nacional.

“Somos trabajadores argentinos en Argentina, en tierra o en el mar, y debemos regirnos por los mismos derechos que el resto”, remarcó Vilar, quien no descartó que las medidas pasen a ser por tiempo indeterminado.

Con esta medida, el sistema de transporte marítimo —vital para la exportación de granos y la operatividad portuaria— entra en un estado de parálisis total.