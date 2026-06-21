ANSES modificó los topes de ingresos máximos para poder cobrar el SUAF

El ajuste se aplica en el marco del aumento del 2,15% vinculado al mecanismo de movilidad, que toma como referencia la evolución de los precios al consumidor y actualiza periódicamente los parámetros del sistema.

Qué sucede si se superan los límites establecidos

La Anses realiza controles periódicos sobre los ingresos declarados por los titulares del SUAF para asegurar que se mantengan dentro de los requisitos del programa. Para este monitoreo, el organismo toma en cuenta los ingresos brutos de cada integrante del grupo familiar, es decir, sin descuentos por aportes, obra social o impuestos aplicados previamente.

Desde julio, si uno de los miembros del hogar supera los $3.034.844 mensuales, el grupo familiar quedará excluido del cobro de las asignaciones familiares. La misma condición se activa cuando la suma total de ingresos del hogar excede el nuevo tope de $6.069.688.

En este contexto, la Anses recomienda mantener actualizados los datos laborales y salariales para evitar inconsistencias en la liquidación de beneficios y posibles interrupciones en el acceso al sistema SUAF.

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Quiénes cobran las asignaciones familiares del SUAF

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) está dirigido a distintos grupos dentro del sistema de seguridad social administrado por la Anses, que contempla diversas situaciones laborales y previsionales.

Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

. Titulares de la Prestación por Desempleo.

Veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas.

El monto que percibe cada grupo familiar dentro del SUAF depende directamente del nivel de ingresos declarado y del rango en el que sea encuadrado por la Anses, lo que define tanto el acceso como la escala de liquidación de las asignaciones familiares.

Los nuevos montos de las asignaciones familiares en julio

En paralelo a la actualización de los topes de ingresos, la Anses también aplicará un aumento en los valores de las principales prestaciones del SUAF, que regirá desde julio de 2026.

Los montos estimados para ese mes en el primer rango de ingresos serán los siguientes:

Asignación por Hijo (primer rango de ingresos): $74.033.

Asignación por Hijo con Discapacidad (primer rango): $241.041.

Asignación Prenatal (primer rango): $74.033.

Pago Único por Nacimiento: $86.295.

Pago Único por Matrimonio: $129.209.

Pago Único por Adopción: $515.930.

Asignación por Cónyuge: $17.964.

Estos importes corresponden a las categorías de menores ingresos dentro del sistema SUAF y se reducen progresivamente a medida que aumenta el nivel de ingresos del grupo familiar, según la escala definida por la Anses.