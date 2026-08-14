ANSES: el calendario oficial de cobro para las Becas Progresar durante agosto
Este programa está dirigido a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario con ingresos bajos. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las Becas Progresar están destinadas a acompañar a jóvenes y adultos de bajos ingresos que buscan iniciar, retomar o finalizar sus estudios. Este programa, cuyo monto ronda los $35.000, se implementó en 2014 y llega a estudiantes nivel obligatorio, superior, terciario, universitario, enfermería o formación profesional.
En agosto, tras el aumento del 1,9% aplicado a algunas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), surgieron dudas sobre si este ajuste también alcanzaba a los beneficiarios del programa. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que las Becas Progresar no tendrán modificaciones en sus montos.
Cuándo cobran las Becas Progresar en agosto
El cronograma de pagos se organiza, como cada mes, de acuerdo con la terminación del DNI.
Las fechas confirmadas son:
- DNI terminados en 0 y 1: 13 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: 14 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de agosto.
Quiénes cobran este mes
El calendario corresponde a los estudiantes que ya tienen la beca adjudicada y cumplen con los requisitos exigidos por el programa para percibir el beneficio.
En cambio, quienes todavía tengan la solicitud con estado "En evaluación" o registren alguna observación deberán esperar la resolución del trámite para saber si les corresponde el pago.
Cómo consultar la fecha de cobro
Para hacerlo, tienen estas opciones:
- Ingresar con su usuario a la plataforma oficial de Progresar.
- Consultar la información a través de los canales habilitados por Anses.
Una vez acreditado el pago, el dinero queda disponible en la cuenta del beneficiario y puede retirarse o utilizarse mediante los medios de pago habituales.
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