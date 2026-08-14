ANSES: el calendario oficial de cobro para las Becas Progresar durante agosto

En cambio, quienes todavía tengan la solicitud con estado "En evaluación" o registren alguna observación deberán esperar la resolución del trámite para saber si les corresponde el pago.

Cómo consultar la fecha de cobro

Para hacerlo, tienen estas opciones:

Ingresar con su usuario a la plataforma oficial de Progresar.

Consultar la información a través de los canales habilitados por Anses.

Una vez acreditado el pago, el dinero queda disponible en la cuenta del beneficiario y puede retirarse o utilizarse mediante los medios de pago habituales.