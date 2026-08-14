De qué murió el hombre de 44 años que se descompensó mientras cenaba en un local de comidas rápidas
Falleció mientras se encontraba cenando junto a su esposa. La causa fue caratulada como “averiguación causales de muerte”.
La Justicia de La Plata investiga las circunstancias de la muerte de Jorge Haroldo Argañaraz, el hombre de 44 años que falleció mientras se encontraba cenando junto a su esposa en un local de la cadena Mostaza, ubicado en Camino Centenario y 516, en la localidad de Ringuelet.
El episodio ocurrió el jueves por la noche, cuando personal policial acudió al comercio tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona descompensada. Al llegar, los efectivos encontraron a Argañaraz tendido sobre el piso en el interior del comercio.
Según relató su esposa, Carina Vallejos, ambos se encontraban cenando cuando, en un momento determinado, el hombre se desvaneció y cayó al suelo. Ante la situación, se solicitó asistencia médica de urgencia.
Al lugar arribó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó al lugar, pero pese a los esfuerzos, el médico Sergio Giamello constató que Argañaraz ya había fallecido. Según se informó en el parte policial, la causa aparente habría sido un infarto.
Los antecedentes de salud del hombre
Durante el procedimiento, Vallejos le indicó al personal policial del Comado Patrullas que su esposo padecía varios antecedentes de problemas de salud. Según su testimonio, el hombre ya había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y atravesaba distintas afecciones.
Ese dato fue incorporado a las primeras actuaciones, aunque por el momento no se determinó de manera oficial cuál fue la causa del fallecimiento y se aguardan los resultados de la autopsia.
La causa fue caratulada como “averiguación causales de muerte” y quedó a cargo de la UFI N° 15 del Departamento Judicial La Plata.
El lugar fue preservado por personal polical para permitir la realización de las pericias correspondientes y cumplir con las diligencias ordenadas por la fiscalía.
La investigación judicial deberá determinar ahora si efectivamente se trató de una muerte natural, como se sospechó inicialmente, o si existió alguna otra circunstancia que explique el fallecimiento.
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