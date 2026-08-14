De qué murió el hombre de 44 años que se descompensó mientras cenaba en un local de comidas rápidas

Ese dato fue incorporado a las primeras actuaciones, aunque por el momento no se determinó de manera oficial cuál fue la causa del fallecimiento y se aguardan los resultados de la autopsia.

La causa fue caratulada como “averiguación causales de muerte” y quedó a cargo de la UFI N° 15 del Departamento Judicial La Plata.

El lugar fue preservado por personal polical para permitir la realización de las pericias correspondientes y cumplir con las diligencias ordenadas por la fiscalía.

La investigación judicial deberá determinar ahora si efectivamente se trató de una muerte natural, como se sospechó inicialmente, o si existió alguna otra circunstancia que explique el fallecimiento.