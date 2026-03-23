ANSES: quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 en abril y el nuevo tope para jubilados y pensionados

Monto de las jubilaciones de ANSES en marzo

En marzo de 2026, las jubilaciones y pensiones de ANSES recibieron un aumento del 2,88%, según la fórmula de movilidad que ajusta los haberes en función de la inflación. La jubilación mínima quedó establecida en $369.600,88, y al sumarle el bono de $70.000, el ingreso total asciende a $439.600,88. Por otro lado, la jubilación máxima alcanza los $2.487.063,96.