ANSES: quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 en abril y el nuevo tope para jubilados y pensionados
La ANSES definió quiénes dejan de percibir el refuerzo económico. Conocé los nuevos montos de las escalas y quiénes cobran el bono completo o el proporcional.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que a partir de abril de 2026 algunos jubilados y pensionados dejarán de percibir el bono extraordinario de $70.000, un refuerzo económico que se venía otorgando para acompañar los ingresos más bajos del sistema previsional.
Una vez más se confirma el bono para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
Monto de las jubilaciones de ANSES en marzo
En marzo de 2026, las jubilaciones y pensiones de ANSES recibieron un aumento del 2,88%, según la fórmula de movilidad que ajusta los haberes en función de la inflación. La jubilación mínima quedó establecida en $369.600,88, y al sumarle el bono de $70.000, el ingreso total asciende a $439.600,88. Por otro lado, la jubilación máxima alcanza los $2.487.063,96.
Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez perciben $328.720,62, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $365.680,70. En todos los casos, el bono de $70.000 se aplica de manera completa o proporcional, según el monto del haber.
Quiénes reciben bono de $70.000 completo y quiénes uno parcial
El bono de $70.000 se otorga de manera completa a los jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima ($369.600,88). Este grupo incluye a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las madres de siete hijos que cobran la PNC, siempre que sus ingresos no superen el piso establecido.
Sin embargo, quienes cobran más que la mínima pero menos que el tope de $439.600,88 recibirán un bono parcial. ANSES liquida en estos casos la diferencia necesaria para alcanzar ese monto máximo. Por ejemplo:
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Un jubilado que percibe $400.000 recibirá un bono de $39.600,88 (para completar los $439.600,88).
Quienes superen los $439.600,88 no accederán al refuerzo.
Este mecanismo asegura que ningún jubilado o pensionado quede por debajo del piso mínimo garantizado, pero excluye a quienes ya perciben haberes superiores a ese límite.
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