ANSES: quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

Para iniciar el trámite, se requiere presentar DNI y documentación que confirme la finalización del vínculo laboral, como telegrama de despido, constancia de quiebra del empleador, certificado de fallecimiento o vencimiento de contrato, según corresponda.

La gestión puede hacerse en línea mediante el sitio de ANSES con CUIL y clave de la seguridad social, o de forma presencial con turno previo. Una vez aprobado, el primer pago se efectúa por ventanilla bancaria y luego se entrega una tarjeta de débito para los siguientes cobros.

Por otro lado, el beneficiario debe informar si consigue un nuevo empleo y suspender la prestación dentro de los 5 días hábiles. Además, es importante resaltar que quienes no cumplan los requisitos de aportes no pueden acceder al beneficio.