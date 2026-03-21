ANSES: quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo
Este apoyo económico se pagará entre el 20 y 30 de marzo, con un monto que ronda los $350.000. Quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante marzo continuará el pago de la Prestación por Desempleo, con un incremento del 2,9% según la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Durante el tercer mes del año, el monto máximo del beneficio será de $352.400 y se abonará entre el 20 y el 30 de marzo, siguiendo el cronograma de pagos establecido según la terminación del DNI de cada beneficiario.
Este programa ofrece un apoyo económico temporal a trabajadores registrados que quedaron sin empleo por despido, fin de contrato o causas externas.
Además de cubrir necesidades básicas mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral, el beneficio incluye cobertura de salud durante el cobro, aportes jubilatorios y, cuando corresponde, asignación familiar.
Cuánto se cobra y cómo tramitar la Prestación por Desempleo
El monto de la Prestación por Desempleo se determina según los ingresos previos del trabajador y los meses de aportes registrados. Los trabajadores en relación de dependencia pueden recibir entre 2 y 12 pagos mensuales, mientras que los del sector de la construcción acceden a entre 3 y 8. Además, quienes tienen más de 45 años pueden solicitar una extensión de hasta 6 meses adicionales.
Para iniciar el trámite, se requiere presentar DNI y documentación que confirme la finalización del vínculo laboral, como telegrama de despido, constancia de quiebra del empleador, certificado de fallecimiento o vencimiento de contrato, según corresponda.
La gestión puede hacerse en línea mediante el sitio de ANSES con CUIL y clave de la seguridad social, o de forma presencial con turno previo. Una vez aprobado, el primer pago se efectúa por ventanilla bancaria y luego se entrega una tarjeta de débito para los siguientes cobros.
Por otro lado, el beneficiario debe informar si consigue un nuevo empleo y suspender la prestación dentro de los 5 días hábiles. Además, es importante resaltar que quienes no cumplan los requisitos de aportes no pueden acceder al beneficio.
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