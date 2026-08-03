La familia de Matías Julián Álvarez Guardia  sembró dudas sobre el testimonio de Victoria Luz Cantero

Chaco: Alejandro, cuñado de Matías Julián Álvarez, habló de la relación enfermiza entre el joven y Luz Cantero

Alejandro describió el vínculo entre Cantero y Álvarez como "enfermizo" y lamentó que el hombre no escuchara a su familia cuando le advirtió que "ahí no estaba la felicidad".

De hecho, Álvarez había denunciado a Cantero en 2024 y 2025 por hechos de violencia y remarcó que "el hombre también sufre violencia de género", si bien la Justicia del Chaco nunca investigó el caso de hostigamiento y maltrato presentado por la víctima.

Cantero ya se había presentado en otras ocasiones en la casa de Álvarez para destrozar sus pertenencias: había atacado a golpes el portón del garage o los cristales de su camioneta, le había dañado teléfonos celulares y otros efectos personales.

En cambio, la familia de Álvarez señaló que no existen denuncias en su contra porque "nunca le faltó el respeto" a Cantero.

Álvarez falleció el domingo pasado en el Hospital Perrando de Resistencia tras sufrir un shock hipovolémico como resultado de la herida en el tórax con arma blanca.

Investigadores policiales descubrieron su cuarto revuelto y el faltante de sus ahorros y su teléfono celular, un aparato que sería crucial para descubrir cómo fueron las últimas horas de la víctima.