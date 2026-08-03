La familia de Matías Julián Álvarez Guardia sembró dudas sobre el testimonio de Victoria Luz Cantero
La joven de 25 años quedó detenida acusada de apuñalar a su pareja. El entorno de la víctima planteó sus dudas sobre las declaraciones de los testigos.
La familia de Matías Julián Álvarez planteó esta semana sus dudas sobre la investigación por la muerte del hombre de 29 años, que fue apuñalado en el pecho supuestamente por su novia, Victoria Luz Cantero, que ya está detenida.
La joven de 25 años es la única acusada por el crimen de Álvarez en Resistencia, provincia de Chaco, en lo que fue un episodio que aún no está esclarecido pero que incluye datos como que a la víctima le robaron el celular y los ahorros.
En su defensa, la joven le dijo a fuentes policiales que encontró a su pareja tendido en la vereda, malherido, y que no tuvo nada que ver con el ataque. Está detenida e imputada por homicidio.
Mientras tanto, este lunes la familia de Álvarez lo despidió en el Cementerio Parque Jazmín de Resistencia, donde un cuñado del muchacho, llamado Alejandro, habló con medios del Chaco y planteó sus dudas con respecto a la llamada de auxilio que supuestamete realizó un hombre llamado Facundo.
"Primeramente este chico Facundo dice que Julián lo llama por teléfono diciéndole 'vení porque tu hermana me hincó' y la chica de fondo gritaba 'me rompió el celular'. Después dice que no fue Julián quien le llamó, sino que fue la chica", relató Alejandro al sitio NG Federal, de Chaco.
Alejandro describió el vínculo entre Cantero y Álvarez como "enfermizo" y lamentó que el hombre no escuchara a su familia cuando le advirtió que "ahí no estaba la felicidad".
De hecho, Álvarez había denunciado a Cantero en 2024 y 2025 por hechos de violencia y remarcó que "el hombre también sufre violencia de género", si bien la Justicia del Chaco nunca investigó el caso de hostigamiento y maltrato presentado por la víctima.
Cantero ya se había presentado en otras ocasiones en la casa de Álvarez para destrozar sus pertenencias: había atacado a golpes el portón del garage o los cristales de su camioneta, le había dañado teléfonos celulares y otros efectos personales.
En cambio, la familia de Álvarez señaló que no existen denuncias en su contra porque "nunca le faltó el respeto" a Cantero.
Álvarez falleció el domingo pasado en el Hospital Perrando de Resistencia tras sufrir un shock hipovolémico como resultado de la herida en el tórax con arma blanca.
Investigadores policiales descubrieron su cuarto revuelto y el faltante de sus ahorros y su teléfono celular, un aparato que sería crucial para descubrir cómo fueron las últimas horas de la víctima.
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