Quién será el eliminado de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
El nombre de uno de los nominados comenzó a posicionarse como posible candidato a dejar el reality en la gala de este lunes.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para una nueva gala de eliminación que promete mantener la tensión hasta el último minuto. Con seis participantes en placa y el voto negativo del público, la expectativa crece entre los fanáticos, que ya comenzaron a especular sobre quién será el próximo en abandonar la competencia.
Como ocurre en cada definición importante del reality, las redes sociales volvieron a convertirse en un termómetro de la votación. En las últimas horas empezaron a circular distintos sondeos y presuntos boca de urna que anticipan un mano a mano muy ajustado entre dos de los nominados, alimentando el debate entre los seguidores del programa.
Quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
En ese contexto, Pabloschi, uno de los filtradores más conocidos entre los fanáticos del reality, publicó primero un misterioso mensaje con los porcentajes "36%, 30%". Minutos después despejó las dudas al escribir: "Hoy se va Campenita", dando a entender que Steffany "Campanita" Pereira sería la nueva eliminada de Gran Hermano.
De acuerdo con su boca de urna, la definición estaría concentrada en un mano a mano entre la participante paraguaya y Solange "Sol" Abraham, dos de las jugadoras que también aparecen como las más comprometidas en las distintas encuestas realizadas por fanáticos en las redes sociales.
Como ocurre cada semana, el pronóstico de Pabloschi no constituye un resultado oficial y la confirmación llegará recién durante la gala de eliminación que emitirá Telefe, cuando Santiago del Moro anuncie quién deberá abandonar definitivamente la casa más famosa del país.
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