ANSES: todo lo que hay que saber sobre las modificaciones del bono para jubilados
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año próximo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para enero, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Los cambios sobre el bono para jubilados
El inicio de 2026 llegó con definiciones importantes para los jubilados y pensionados del sistema previsional. La medida impacta directamente en el monto final que cobran millones de beneficiarios y explica por qué algunos perciben un refuerzo menor o directamente dejan de cobrarlo.
Durante enero, los jubilados cobraron sus haberes con aumento por movilidad, calculado en base a la inflación de noviembre, y con el bono extraordinario que el Gobierno decidió sostener. Sin embargo, el refuerzo no se distribuyó de manera uniforme: mientras algunos recibieron el monto completo, otros vieron reducido el adicional.
Recién en el decreto reglamentado por ANSES quedó confirmado el cambio oficial del bono para jubilados: el refuerzo dejó de interpretarse como un pago fijo y pasó a consolidarse como un bono variable y decreciente, atado al haber mensual de cada beneficiario. De este modo, solo quienes cobran hasta la jubilación mínima reciben el bono completo, mientras que para el resto el monto se reduce de forma automática hasta desaparecer al alcanzar el tope establecido.
Este cambio no implica la eliminación del bono, sino una redefinición clara de su alcance. El refuerzo sigue siendo de hasta $70.000, no tiene descuentos, no se computa para el aguinaldo y se paga por titular.
Cómo estará conformado el bono para jubilados
Con la aclaración publicada, ANSES estableció que el bono se liquida bajo un criterio automático:
- Jubilados con haber mínimo cobran el bono completo.
- Jubilados con ingresos superiores reciben un monto proporcional.
- Quienes superan el tope mensual no cobran refuerzo.
Este esquema también se aplica a titulares de la PUAM y a las Pensiones No Contributivas por invalidez, vejez y madres de siete hijos. Así, el bono continúa vigente en 2026, pero con un funcionamiento más restrictivo que explica las diferencias en los montos cobrados mes a mes.
Las Más Leídas
Dejá tu comentario