ANSES: todo lo que hay que saber sobre las modificaciones del bono para jubilados

Este cambio no implica la eliminación del bono, sino una redefinición clara de su alcance. El refuerzo sigue siendo de hasta $70.000, no tiene descuentos, no se computa para el aguinaldo y se paga por titular.

Cómo estará conformado el bono para jubilados

Con la aclaración publicada, ANSES estableció que el bono se liquida bajo un criterio automático:

Jubilados con haber mínimo cobran el bono completo.

Jubilados con ingresos superiores reciben un monto proporcional.

Quienes superan el tope mensual no cobran refuerzo.

Este esquema también se aplica a titulares de la PUAM y a las Pensiones No Contributivas por invalidez, vejez y madres de siete hijos. Así, el bono continúa vigente en 2026, pero con un funcionamiento más restrictivo que explica las diferencias en los montos cobrados mes a mes.