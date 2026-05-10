El aumento que recibirán las Pensiones ANSES en mayo
El organismo confirmó un aumento del 3,4% producto de la inflación de marzo. El cronograma de pagos arranca mañana. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) de la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) tendrán un incremento en mayo, en el marco del mecanismo de movilidad que ajusta periódicamente los haberes según la inflación. El nuevo aumento surge a partir de los últimos datos difundidos por el INDEC, correspondientes a marzo.
Estas prestaciones están orientadas a personas que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación tradicional, incluyendo adultos mayores en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y madres de siete hijos o más.
Además, el organismo comenzará mañana con el calendarios de pagos correspondiente al quinto mes del año. Como es habitual en ANSES, el depósito de los haberes correspondientes se realiza según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Cuánto aumentarán las pensiones no contributivas en mayo de 2026
Las Pensiones No Contributivas registrarán en mayo un incremento del 3,4%, en el marco del esquema de movilidad vigente. Este sistema dispone actualizaciones regulares de los haberes con el propósito de acompañar el ritmo de la inflación y sostener el poder adquisitivo los beneficiarios frente a la escalada de precios.
Cómo impacta el aumento de ANSES
La ANSES informó un aumento del 3,4% para las Pensiones No Contributivas dentro del esquema de movilidad vigente. Con esta suba, el haber básico que era de $336.223,52 pasa a ubicarse en torno a los $347.651,13.
Si se suma el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total mensual podría acercarse a los $417.651,13. Este refuerzo está destinado principalmente a los beneficiarios con menores ingresos, con el objetivo de dar un complemento adicional a los sectores más vulnerables.
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