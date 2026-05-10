El aumento que recibirán las Pensiones ANSES en mayo

Cómo impacta el aumento de ANSES

La ANSES informó un aumento del 3,4% para las Pensiones No Contributivas dentro del esquema de movilidad vigente. Con esta suba, el haber básico que era de $336.223,52 pasa a ubicarse en torno a los $347.651,13.

Si se suma el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total mensual podría acercarse a los $417.651,13. Este refuerzo está destinado principalmente a los beneficiarios con menores ingresos, con el objetivo de dar un complemento adicional a los sectores más vulnerables.