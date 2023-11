Nuevo IFE de ANSES: qué pasará después de la segunda cuota

Quiénes pueden acceder al nuevo bono de ANSES

Los destinatarios son personas de 18 a 64 años que no están dentro del mercado laboral formal y no reciben asistencias del Estado, es decir, que no podrán acceder quienes cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH), Potenciar Trabajo, Becas Progresar, jubilaciones u otras prestaciones.

Requisitos para cobrar el nuevo IFE de ANSES

No recibir prestación por desempleo

prestación por desempleo Tener entre 18 a 64 años (al 30/09/2023).

(al 30/09/2023). Contar con, al menos, 2 años de residencia permanente en la Argentina.

permanente en la Argentina. No contar con ingresos registrados , es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajadora o trabajador de casas particulares.

, es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajadora o trabajador de casas particulares. No contar con ningún tipo de asistencia económica del Estado , es decir, no ser titular de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros.

, es decir, no ser titular de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros. No ser jubilada , jubilado, pensionada o pensionado.

, o No contar con cobertura de salud.

con cobertura de salud. No tener registrados a tu nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas).

de de de (no aplica a motocicletas). No tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones.

a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones. No tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023.

con tarjeta de y/o iguales o mayores a en los meses de junio y julio 2023. No tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023).

acumulados con de o a (sumados entre junio y julio 2023). No tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023.

o a en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023. No haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses.

ni moneda extranjera en los últimos 6 meses. No tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

Cómo sigue el IFE 2023: ¿habrá tercera cuota?

El nuevo IFE consta únicamente de dos cuotas, siendo la segunda la última en ser abonada.