ARCA definió los montos oficiales y las nuevas escalas del Monotributo para julio
ARCA modificó los montos del Monotributo y actualizó las escalas del régimen simplificado. Conocé cuánto hay que pagar en cada categoría.
ARCA dio a conocer los nuevos valores del Monotributo que estarán vigentes en julio de 2026, tras la actualización de los parámetros del régimen simplificado. Los cambios alcanzan tanto los límites de facturación anual como los importes de las cuotas mensuales que deben pagar los contribuyentes.
La actualización impulsada por el organismo que reemplazó a la ex AFIP toma como referencia la variación de la inflación y modifica las condiciones principales del sistema para trabajadores independientes y pequeños contribuyentes. La cuota del Monotributo continúa compuesta por tres obligaciones: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio al SIPA y la obra social.
Cuánto hay que pagar de Monotributo en julio
Los nuevos valores del Monotributo informados por ARCA establecen cuánto deberá pagar cada contribuyente según la categoría en la que se encuentre. La cuota mensual está conformada por el impuesto integrado, el aporte previsional y la obra social.
- Categoría A
- Impuesto integrado: $4.780,46
- Aporte previsional: $15.616,17
- Obra social: $21.990,11
- Total mensual: $42.386,74
- Categoría B
- Impuesto integrado: $9.082,88
- Aporte previsional: $17.177,79
- Obra social: $21.990,11
- Total mensual: $48.250,78
- Categoría C
- Impuesto integrado: $15.616,17 (servicios) o $14.341,38 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $18.895,57
- Obra social: $21.990,11
- Total mensual: $56.501,85 (servicios) o $55.227,06 (comercio de bienes)
- Categoría D
- Impuesto integrado: $25.495,79 (servicios) o $23.742,95 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $20.785,13
- Obra social: $26.133,18
- Total mensual: $72.414,10 (servicios) o $70.661,26 (comercio de bienes)
- Categoría E
- Impuesto integrado: $47.804,60 (servicios) o $37.924,98 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $22.863,64
- Obra social: $31.869,73
- Total mensual: $102.537,97 (servicios) o $92.658,35 (comercio de bienes)
- Categoría F
- Impuesto integrado: $67.245,13 (servicios) o $49.398,08 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $25.150,00
- Obra social: $36.650,19
- Total mensual: $129.045,32 (servicios) o $111.198,27 (comercio de bienes)
- Categoría G
- Impuesto integrado: $122.379,76 (servicios) o $61.189,87 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $35.210,00
- Obra social: $39.518,47
- Total mensual: $197.108,23 (servicios) o $135.918,34 (comercio de bienes)
- Categoría H
- Impuesto integrado: $350.567,04 (servicios) o $175.283,51 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $49.294,00
- Obra social: $47.485,89
- Total mensual: $447.346,93 (servicios) o $272.063,40 (comercio de bienes)
- Categoría I
- Impuesto integrado: $697.150,35 (servicios) o $278.860,14 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $69.011,60
- Obra social: $58.640,31
- Total mensual: $824.802,26 (servicios) o $406.512,05 (comercio de bienes)
- Categoría J
- Impuesto integrado: $836.580,42 (servicios) o $334.632,18 (bienes)
- Aporte previsional: $96.616,24
- Obra social: $65.810,99
- Total mensual: $999.007,65 (servicios) o $497.059,41 (bienes)
- Categoría K
- Impuesto integrado: $1.171.212,59 (servicios) o $390.404,20 (bienes)
- Aporte previsional: $135.262,74
- Obra social: $75.212,57
- Total mensual: $1.381.687,90 (servicios) o $600.879,51 (bienes)
Cómo pagar el monotributo
ARCA cuenta con diferentes alternativas digitales para que los contribuyentes puedan realizar el pago mensual del Monotributo de manera simple y rápida:
- Volante Electrónico de Pago (VEP)
- Débito automático desde una cuenta bancaria
- Tarjeta de crédito registrada
- Home banking
- Billeteras virtuales habilitadas de acuerdo con cada entidad financiera
Entre las opciones disponibles, el débito automático se destaca como una de las más utilizadas, ya que permite simplificar el proceso de pago y acceder a posibles beneficios establecidos por la normativa vigente.
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