 Beneficio fiscal para contribuyentes: ARCA devuelve dinero a monotributistas y confirman quiénes pueden cobrar el reintegro

En cambio, quedan fuera del esquema quienes abonan de forma manual, realizan transferencias individuales u utilizan medios de pago no asociados al débito automático. Tampoco acceden quienes registran cuotas vencidas, deudas pendientes o inconsistencias sin regularizar.

En situaciones particulares, como el caso de quienes iniciaron actividad durante el año y no completaron los 12 pagos, el reintegro puede ajustarse al 50% del componente impositivo de una cuota. Esto aplica a quienes hayan cumplido entre seis y once pagos consecutivos en tiempo y forma.

Una de las principales ventajas del sistema es que no requiere ningún trámite adicional. Si se cumplen las condiciones, ARCA realiza la devolución de manera automática.

La acreditación suele efectuarse una vez al año, generalmente en marzo, y el importe se deposita directamente en la cuenta bancaria o tarjeta utilizada para el débito automático.