Beneficio fiscal para contribuyentes: ARCA devuelve dinero a monotributistas y confirman quiénes pueden cobrar el reintegro
ARCA sostiene un beneficio para monotributistas que cumplen en tiempo y forma, abonan por débito automático y no acumulan deudas.
Muchos monotributistas no tienen presente que ARCA contempla un beneficio que permite recuperar una parte de lo abonado a lo largo del año. Se trata de un reintegro destinado a quienes mantienen una conducta fiscal ordenada y cumplen con los requisitos establecidos para sus obligaciones tributarias.
Este esquema de devolución funciona como un incentivo al cumplimiento, orientado a premiar el pago en término. El acceso está reservado exclusivamente a contribuyentes que abonan mediante débito automático y no presentan deudas ni incumplimientos durante el período anual evaluado.
Cuáles son las condiciones para acceder al beneficio por cumplimiento de pago
El beneficio está dirigido a monotributistas que hayan pagado las 12 cuotas mensuales dentro de los plazos establecidos y a través de débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito adherida.
La devolución alcanza únicamente al componente impositivo de la cuota del monotributo, por lo que no incluye los aportes previsionales ni los montos destinados a la obra social.
En cambio, quedan fuera del esquema quienes abonan de forma manual, realizan transferencias individuales u utilizan medios de pago no asociados al débito automático. Tampoco acceden quienes registran cuotas vencidas, deudas pendientes o inconsistencias sin regularizar.
En situaciones particulares, como el caso de quienes iniciaron actividad durante el año y no completaron los 12 pagos, el reintegro puede ajustarse al 50% del componente impositivo de una cuota. Esto aplica a quienes hayan cumplido entre seis y once pagos consecutivos en tiempo y forma.
Una de las principales ventajas del sistema es que no requiere ningún trámite adicional. Si se cumplen las condiciones, ARCA realiza la devolución de manera automática.
La acreditación suele efectuarse una vez al año, generalmente en marzo, y el importe se deposita directamente en la cuenta bancaria o tarjeta utilizada para el débito automático.
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