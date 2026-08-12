ARCA subasta decenas de PlayStation 5, joysticks, parlantes bluetooth y cámaras de seguridad
La subasta se realizará bajo modalidad electrónica por intermedio del Banco Ciudad y todos los interesados pueden participar.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió este miércoles avanzar en la subasta de decenas de consolas PlayStations, joysticks, parlantes bluetooth y otros objetos de tecnología secuestrados por la Dirección General de Aduanas (DGA).
Así quedó plasmado en las Resoluciones 932/2026 y 36/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial. Ambas subastas se realizarán bajo modalidad electrónica el próximo 27 de agosto a través de la página web del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (https://subastas.bancociudad.com.ar/) de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos.
Entre los productos que forman parte de los lotes hay 27 consolas PlayStation 5 Digital que salen a subasta con un precio base de 632.055 pesos cada una, hay un lote con 10 joysticks PS5 Sony Dualsense Wireless con un precio base de 991.672 pesos el lote completo, hay Cámaras de Seguridad Xiaomi C500 PRO y decenas de parlantes bluetooth JBL, entre otros productos.
Cómo participar de la subasta
El proceso para participar de esta nueva subasta de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es muy sencillo. Los interesados deben registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.
En algunos casos también puede que sea necesario realizar con antelación una transferencia de la caución y una vez confirmada la habilitación para participar ya se puede ofertar. Cualquier persona interesada puede participar de la subasta que se realiza de manera electrónica a través del sitio web del Banco Ciudad.
Detalle de la subasta
Disposición 932/2026:
Disposición 36/2026:
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