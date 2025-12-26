ARCA impondrá sanciones que afectarán a monotributistas: cómo evitar pagar multas millonarias

Uno de los puntos clave de la reforma es la incorporación de un sistema de actualización automática a partir de 2027. Según el esquema previsto, los montos se ajustarán todos los años en función de la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), lo que busca evitar que las multas de ARCA pierdan peso con el paso del tiempo y aportar mayor previsibilidad al sistema impositivo.

Si bien la actualización resulta lógica frente a la inflación acumulada en los últimos años, especialistas advierten sobre una falencia relevante: el proyecto no contempla mecanismos específicos de atenuación para pymes ni para personas humanas, que suelen tener menor espalda financiera.

El nuevo régimen sancionatorio de ARCA aplica criterios similares para todos los contribuyentes, sin distinguir escalas. De este modo, pequeñas y medianas empresas quedan sujetas a reglas pensadas para grandes compañías, lo que abre un debate sobre el impacto real de la reforma en un sector que ya enfrenta fuertes tensiones económicas y operativas. Ajuste fino pendiente, como mínimo.

Cuándo la multa puede llegar a $35 millones

Con la Ley de Inocencia Fiscal, estas conductas podrían ser sancionadas con multas de ARCA que alcanzarían hasta $35 millones:

Incumplimientos vinculados al domicilio fiscal , cuando no se respetan las normas vigentes o la información declarada resulta inconsistente.

, cuando no se respetan las normas vigentes o la información declarada resulta inconsistente. Resistencia a la fiscalización , entendida como la falta reiterada de respuesta a requerimientos de los funcionarios, siempre que esos pedidos no sean excesivos y se hayan otorgado los plazos legales.

, entendida como la falta reiterada de respuesta a requerimientos de los funcionarios, siempre que esos pedidos no sean excesivos y se hayan otorgado los plazos legales. Omisión de datos solicitados por ARCA para el control de operaciones internacionales , clave en la verificación fiscal.

para el control de , clave en la verificación fiscal. Falta de conservación de comprobantes y documentación que respalde los precios acordados en operaciones internacionales, una exigencia central del régimen tributario actual.

En resumen, errores administrativos que antes pasaban de largo ahora pueden salir carísimos. Ojo al mail de ARCA.}