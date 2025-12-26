ARCA impondrá sanciones que afectarán a monotributistas: cómo evitar pagar multas millonarias
Si la Ley de Inocencia Fiscal avanza sin retoques, ARCA quedaría habilitada a imponer multas millonarias a monotributistas, con impacto directo en el bolsillo.
Con media sanción en el Congreso, el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal impulsa una revisión profunda del esquema de sanciones que aplica ARCA por incumplimientos impositivos, tanto formales como vinculados a la falta de presentación de declaraciones juradas. La iniciativa plantea aumentos muy fuertes en los montos, que podrían generar un impacto serio en pymes y monotributistas.
Para dimensionar el cambio, las multas de ARCA por no presentar declaraciones juradas pasan de $400 a $440.000 en el caso de las sociedades. En tanto, las declaraciones juradas informativas para personas humanas elevan su sanción mínima de $5.000 a $5 millones. Así lo explicó Juan Fuster, socio del área Tax de Russell Bedford Argentina, quien remarcó la magnitud del salto en los valores.
En el universo de las personas jurídicas, el tope de las multas por incumplimientos informativos también se dispara y podría llegar hasta los $10 millones, un número que genera alarma en el sector empresario.
Frente a este escenario, profesionales en ciencias económicas advierten sobre otro punto crítico: reclaman mejoras urgentes en la estabilidad del sistema online de ARCA, ya que una caída de la web en fechas de vencimiento podría derivar en sanciones altísimas para contribuyentes que no tuvieron responsabilidad alguna. Consumo de estrés fiscal, versión 2025.
Cuáles son las multas, una por una
Los aumentos propuestos alcanzan tanto a los incumplimientos formales como a la falta de presentación de declaraciones juradas, regímenes de información y operaciones internacionales, con la intención de que las sanciones de ARCA recuperen su rol como instrumento preventivo real y dejen de ser castigos meramente testimoniales. Así lo explica Juan Fuster, quien sostiene que el objetivo central es reforzar el cumplimiento tributario a través de multas que efectivamente generen impacto.
Uno de los puntos clave de la reforma es la incorporación de un sistema de actualización automática a partir de 2027. Según el esquema previsto, los montos se ajustarán todos los años en función de la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), lo que busca evitar que las multas de ARCA pierdan peso con el paso del tiempo y aportar mayor previsibilidad al sistema impositivo.
Si bien la actualización resulta lógica frente a la inflación acumulada en los últimos años, especialistas advierten sobre una falencia relevante: el proyecto no contempla mecanismos específicos de atenuación para pymes ni para personas humanas, que suelen tener menor espalda financiera.
El nuevo régimen sancionatorio de ARCA aplica criterios similares para todos los contribuyentes, sin distinguir escalas. De este modo, pequeñas y medianas empresas quedan sujetas a reglas pensadas para grandes compañías, lo que abre un debate sobre el impacto real de la reforma en un sector que ya enfrenta fuertes tensiones económicas y operativas. Ajuste fino pendiente, como mínimo.
Cuándo la multa puede llegar a $35 millones
Con la Ley de Inocencia Fiscal, estas conductas podrían ser sancionadas con multas de ARCA que alcanzarían hasta $35 millones:
- Incumplimientos vinculados al domicilio fiscal, cuando no se respetan las normas vigentes o la información declarada resulta inconsistente.
- Resistencia a la fiscalización, entendida como la falta reiterada de respuesta a requerimientos de los funcionarios, siempre que esos pedidos no sean excesivos y se hayan otorgado los plazos legales.
- Omisión de datos solicitados por ARCA para el control de operaciones internacionales, clave en la verificación fiscal.
- Falta de conservación de comprobantes y documentación que respalde los precios acordados en operaciones internacionales, una exigencia central del régimen tributario actual.
En resumen, errores administrativos que antes pasaban de largo ahora pueden salir carísimos. Ojo al mail de ARCA.}
