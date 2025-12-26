Feriados 2026: son oficiales las fechas de los "días no laborables" y los fines de semana largos
El gobierno de Javier Milei fijó tres "días no laborables con fines turísticos" para el próximo año. De esta manera no habrá ningún "feriado con fines turísticos" en 2026.
El gobierno de Javier Milei asestó este viernes un duro golpe que sentirán el próximo año tanto la industria del turismo como los trabajadores. Es que por medio de la Resolución 164/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del Jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, el gobierno libertario definió que en 2026 no habrá feriados con fines turísticos. Apenas autorizó tres "días no laborables" con ese propósito.
Se trata de una "pequeña" pero muy significativa diferencia. Es que el feriado es de carácter obligatorio, implica un descanso pago para los trabajadores que, en caso de tener que trabajar de todas maneras conlleva un pago doble y alcanza a todos. Por el contrario el día no laborable es optativo y es el empleador el que decide si se trabaja o no, no conlleva además un paga adicional si se trabaja.
Desde la Casa Rosada celebraron la medida y aseguran que fomenta el turismo interno, lo que es negado por las empresas del sector ya que advierten que son los feriados los que mueven realmente a los turistas de manera masiva y no los días no laborables que no aplican para la gran mayoría de los trabajadores.
Así, las nuevas fechas fueron seleccionadas para generar fines de semana extralargos, puesto que dan lugar descansos de cuatro días consecutivos:
- Lunes 23 de marzo (se suma al feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).
- Viernes 10 de julio (se suma al feriado del 9 de julio, Día de la Independencia).
- Lunes 7 de diciembre (se suma al feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María del 8 de diciembre).
Feriados y días no laborables de 2026
Enero
- Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).
Febrero
- Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).
Marzo
- Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y, al mismo tiempo, coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
- Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
- Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (la fecha se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).
- Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable pero no se modificará este año).
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable pero no se modificará este año).
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (el feriado es el viernes 20 de noviembre, pero se trasladó para crear un fin de semana largo).
Diciembre
- Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).
Resolución 164/2025:
