Feriados 2026: son oficiales las fechas de los "días no laborables" y los fines de semana largos

Se trata de una "pequeña" pero muy significativa diferencia. Es que el feriado es de carácter obligatorio, implica un descanso pago para los trabajadores que, en caso de tener que trabajar de todas maneras conlleva un pago doble y alcanza a todos. Por el contrario el día no laborable es optativo y es el empleador el que decide si se trabaja o no, no conlleva además un paga adicional si se trabaja.