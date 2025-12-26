El comentario de Diego Díaz sobre Hinestroza que generó un fuerte repudio en el mundo Boca
El conductor quedó en el centro de la polémica tras una frase discriminatoria dirigida al extremo colombiano que llegará desde Atlético Nacional y será refuerzo del Xeneize.
La llegada de Marino Hinestroza a Boca todavía no se concretó en lo futbolístico, pero ya quedó envuelta en una controversia ajena al campo de juego. Diego Díaz, exfutbolista y actual conductor, protagonizó un episodio ampliamente repudiado tras realizar un comentario de tono discriminatorio sobre el delantero colombiano durante una transmisión en vivo de su programa en el canal de streaming Picado TV.
La situación se produjo cuando Díaz hacía referencia al presente del club de la Ribera en plena emisión navideña. En ese contexto, lanzó una frase fuera de lugar: “La Navidad de Boca, ahí está. El moreno de Plaza Francia y… eh…”. Lejos de corregirse tras una aparente advertencia desde la producción, redobló la apuesta con una expresión aún más ofensiva: “¿No? ¿Y quién sabe si es Marino Hinestroza o alguno que vende collares?”.
El clima en el estudio se volvió incómodo de inmediato y el fragmento comenzó a circular rápidamente en redes sociales. El conductor, históricamente identificado como crítico del mundo Boca y confeso hincha de San Lorenzo, volvió así a quedar en el centro de la escena por motivos extradeportivos. La frase generó una catarata de repudios en plataformas digitales, donde usuarios y periodistas cuestionaron el contenido discriminatorio del comentario y exigieron algún tipo de disculpa o explicación pública.
Minutos después del exabrupto, Díaz continuó con críticas vinculadas al plano futbolístico, aunque manteniendo un tono despectivo. “En el fútbol colombiano, en el resumen que vi, le ponían un cono y se lo llevaba por delante. Pero bueno, Boca va a pagar 5 millones… no tuvo un buen semestre Marino, porque hace unos meses costaba 8”, agregó. Si bien este tramo apuntó al rendimiento del jugador, quedó inevitablemente eclipsado por la gravedad de la declaración anterior.
Marino Hinestroza, a un paso de ser nuevo jugador de Boca
Hinestroza, de 23 años, llegará a Boca procedente de Atlético Nacional y será una de las apuestas ofensivas del club de cara a la temporada 2026. El extremo ya tuvo experiencias fuera de Colombia, con pasos por Columbus Crew de la MLS y Pachuca de México, y es considerado un futbolista con desequilibrio y velocidad por las bandas.
De confirmarse las cifras que trascendieron, su incorporación lo convertiría en el futbolista colombiano más caro en la historia del club, superando operaciones anteriores como las de Wilmar Barrios o Jorman Campuzano. Sin embargo, su arribo quedó empañado por un comentario que nada tuvo que ver con el fútbol y que volvió a poner en debate los límites del discurso mediático en el deporte argentino.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario