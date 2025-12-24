ARCA: lo que deberán pagar los monotributistas antes de que termine el año

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó la fecha de vencimiento del Monotributo y la necesidad de pagar en término para evitar recargos. El monto mensual depende de la categoría, y en febrero de 2026 habrá una actualización por inflación que ajustará topes de facturación y la cuota, que incluye impuestos, aportes y obra social.