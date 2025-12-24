ARCA: lo que deberán pagar los monotributistas antes de que termine el año
ARCA oficializó los valores mensuales que deberán abonar los monotributistas según la categoría asignada dentro del Régimen para Pequeños Contribuyentes.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó la fecha de vencimiento del Monotributo y la necesidad de pagar en término para evitar recargos. El monto mensual depende de la categoría, y en febrero de 2026 habrá una actualización por inflación que ajustará topes de facturación y la cuota, que incluye impuestos, aportes y obra social.
Cuándo venció el monotributo y cuáles son las formas de pago
El monotributo venció el 22 de diciembre pero ARCA ofrece múltiples canales digitales de pago para cumplir con la obligación. La idea es facilitar el trámite y evitar demoras que puedan derivar en intereses o recargos.
El contribuyente puede generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) desde la sección Presentación de DDJJ y Pagos o desde la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), y abonar luego mediante homebanking, Pago Mis Cuentas o código QR a través de billeteras virtuales habilitadas.
Además, el organismo permite pagar por cajeros automáticos, débito automático, tarjetas de crédito o mediante la Billetera Electrónica ARCA. La acreditación del pago es inmediata, salvo en el caso de tarjeta de crédito, donde demora hasta diez días hábiles.
Cuál es la cuota del monotributo según cada categoría
Estos son los valores del Monotributo vigentes según categoría, con el total mensual a pagar que incluye impuesto integrado, aporte jubilatorio y obra social, diferenciando servicios y bienes cuando corresponde:
- Categoría A: El monto mensual asciende a $37.085,74, con un esquema unificado para todas las actividades.
- Categoría B: La cuota total es de $42.216,41, también sin distinción por tipo de actividad.
- Categoría C: El pago mensual queda en $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para bienes.
- Categoría D: Los monotributistas abonan $63.357,80 si prestan servicios o $61.824,18 si venden bienes.
- Categoría E: El total mensual se ubica en $89.714,31 para servicios y $81.070,26 para bienes.
- Categoría F: La cuota alcanza los $112.906,59 en servicios y $97.291,54 en bienes.
- Categoría G: El monto a pagar es de $172.457,38 para servicios y $118.920,05 para bienes.
- Categoría H: La obligación mensual sube a $391.400,62 en servicios y $238.038,48 en bienes.
- Categoría I: El total queda fijado en $721.650,46 para servicios y $355.672,64 para bienes.
- Categoría J: Los valores alcanzan $874.069,29 en servicios y $434.895,92 en bienes.
- Categoría K: La cuota más alta del régimen llega a $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para bienes.
