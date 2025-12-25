MinutoUno

ARCA: ¿habrá cambios con el monotributo en 2026?

Sociedad

El organismo dio a conocer las categorías, topes de facturación y montos mensuales para los primeros meses del próximo año. Los detalles en la nota.

ARCA dio a conocer las nuevas novedades con respecto al monotributo para el 2026. 

ARCA dio a conocer las nuevas novedades con respecto al monotributo para el 2026. 

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció los valores que regirán para el monotributo desde enero de 2026, incluyendo las distintas categorías, los límites de facturación anual y los pagos mensuales que deberán realizar los contribuyentes.

Si un contribuyente no paga el monotributo, acumula deudas que generan intereses y recargos, al mismo tiempo que corre riesgo de perder los beneficios del régimen simplificado, como la cobertura previsional y de salud. Además, puede ser recategorizado o excluido del sistema, enfrentado posibles sanciones y obligaciones fiscales más complejas.

Topes de facturación vigentes para 2026

arca exafip.jpg
Si un contribuyente no paga el monotributo corre riesgo de perder los beneficios del régimen, como la cobertura previsional y de salud.

Si un contribuyente no paga el monotributo corre riesgo de perder los beneficios del régimen, como la cobertura previsional y de salud.

El organismo confirmó que los límites de facturación anual para cada categoría de Monotributo en 2026 se mantienen similares a los de finales de 2025:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90

Los montos mensuales del monotributo en enero

Según la información brindada por el organismo, así quedaron los montos mensuales del monotributo para el primer mes del 2026:

  • Categoría A: $37.085,74
  • Categoría B: $42.216,41
  • Categoría C: $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para comercio
  • Categoría D: $63.357,80 para servicios y $61.824,18 para comercio
  • Categoría E: $89.714,31 para servicios y $81.070,26 para comercio
  • Categoría F: $112.906,59 para servicios y $97.291,54 para comercio
  • Categoría G: $172.457,38 para servicios y $118.920,05 para comercio
  • Categoría H: $391.400,62 para servicios y $238.038,48 para comercio
  • Categoría I: $721.650,46 para servicios y $355.672,64 para comercio
  • Categoría J: $874.069,29 para servicios y $434.895,92 para comercio
  • Categoría K: $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para comercio

Claves para el inicio de 2026

Mantener los topes y pagos similares a los de diciembre de 2025 facilita organizar los gastos y obligaciones a corto plazo, aunque futuros ajustes dependerán de la inflación y del desempeño económico.

Además, entender los límites de facturación, los montos mensuales y los plazos de recategorización es clave para evitar problemas con el fisco y mantenerse dentro del régimen. Para los trabajadores independientes, el monotributo continúa siendo la vía principal para formalizar su actividad, acceder a aportes previsionales y cobertura de salud.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas