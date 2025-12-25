ARCA: ¿habrá cambios con el monotributo en 2026?
El organismo dio a conocer las categorías, topes de facturación y montos mensuales para los primeros meses del próximo año. Los detalles en la nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció los valores que regirán para el monotributo desde enero de 2026, incluyendo las distintas categorías, los límites de facturación anual y los pagos mensuales que deberán realizar los contribuyentes.
Si un contribuyente no paga el monotributo, acumula deudas que generan intereses y recargos, al mismo tiempo que corre riesgo de perder los beneficios del régimen simplificado, como la cobertura previsional y de salud. Además, puede ser recategorizado o excluido del sistema, enfrentado posibles sanciones y obligaciones fiscales más complejas.
Topes de facturación vigentes para 2026
El organismo confirmó que los límites de facturación anual para cada categoría de Monotributo en 2026 se mantienen similares a los de finales de 2025:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Los montos mensuales del monotributo en enero
Según la información brindada por el organismo, así quedaron los montos mensuales del monotributo para el primer mes del 2026:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para comercio
- Categoría D: $63.357,80 para servicios y $61.824,18 para comercio
- Categoría E: $89.714,31 para servicios y $81.070,26 para comercio
- Categoría F: $112.906,59 para servicios y $97.291,54 para comercio
- Categoría G: $172.457,38 para servicios y $118.920,05 para comercio
- Categoría H: $391.400,62 para servicios y $238.038,48 para comercio
- Categoría I: $721.650,46 para servicios y $355.672,64 para comercio
- Categoría J: $874.069,29 para servicios y $434.895,92 para comercio
- Categoría K: $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para comercio
Claves para el inicio de 2026
Mantener los topes y pagos similares a los de diciembre de 2025 facilita organizar los gastos y obligaciones a corto plazo, aunque futuros ajustes dependerán de la inflación y del desempeño económico.
Además, entender los límites de facturación, los montos mensuales y los plazos de recategorización es clave para evitar problemas con el fisco y mantenerse dentro del régimen. Para los trabajadores independientes, el monotributo continúa siendo la vía principal para formalizar su actividad, acceder a aportes previsionales y cobertura de salud.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario