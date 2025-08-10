 Monotributo ARCA: la cifra a abonar según la categoría en agosto

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoria C: $18.473.166,15

Categoria D: $22.934.610,05

Categoria E: $26.977.793,60

Categoria F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoria I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K:$94.805.682,90

monotributo

ARCA: la cifra según la categoría

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer los montos actualizados del monotributo que regirán desde agosto de 2025 para cada categoría. Los importes incluyen el impuesto integrado, el aporte previsional y el valor correspondiente a la obra social, diferenciando los casos de prestación de servicios y de comercio de bienes.

En la Categoría A , el pago total es de $37.085,74, compuesto por $4.182,60 de impuesto integrado, $13.663,17 de aporte previsional y $19.239,97 de obra social.

, el pago total es de $37.085,74, compuesto por $4.182,60 de impuesto integrado, $13.663,17 de aporte previsional y $19.239,97 de obra social. Categoría B abona $42.216,41, con $7.946,95 de impuesto, $15.029,49 de aporte y $19.239,97 de obra social.

abona $42.216,41, con $7.946,95 de impuesto, $15.029,49 de aporte y $19.239,97 de obra social. Categoría C , los servicios pagan $49.435,58 y el comercio $48.320,22, variando el impuesto integrado entre $13.663,17 y $12.547,81.

, los servicios pagan $49.435,58 y el comercio $48.320,22, variando el impuesto integrado entre $13.663,17 y $12.547,81. Categoría D eleva el total a $63.357,80 para servicios y $61.824,18 para comercio.

eleva el total a $63.357,80 para servicios y $61.824,18 para comercio. Categoría E , los montos son $89.714,31 y $81.070,26 respectivamente.

, los montos son $89.714,31 y $81.070,26 respectivamente. Categoría F alcanza $112.906,59 para servicios y $97.291,54 para comercio.

alcanza $112.906,59 para servicios y $97.291,54 para comercio. Categoría G establece $172.457,38 para servicios y $118.920,05 para comercio.

establece $172.457,38 para servicios y $118.920,05 para comercio. Categoría H , los totales son $391.400,62 y $238.038,48.

, los totales son $391.400,62 y $238.038,48. Categoría I sube a $721.650,46 en servicios y $355.672,64 en comercio.

sube a $721.650,46 en servicios y $355.672,64 en comercio. Categoría J , los valores son $874.069,29 y $434.895,92.

, los valores son $874.069,29 y $434.895,92. Categoría K llega a $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para comercio.

Con este esquema, ARCA brinda una guía clara para que cada contribuyente conozca con precisión cuánto deberá pagar según su actividad y categoría.