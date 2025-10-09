ARCA investigará a quienes excedan este límite de transferencias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó una actualización importante en los montos que permiten realizar operaciones financieras sin necesidad de justificar su origen. El objetivo de esta medida es fortalecer la trazabilidad del dinero y prevenir maniobras sin respaldo legal, al mismo tiempo que no restringe el uso cotidiano de cuentas bancarias o billeteras virtuales.