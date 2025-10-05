ARCA investigará a quienes superen el nuevo límite de transferencias de octubre
ARCA actualizó los montos máximos para monitorear movimientos bancarios, con el objetivo de reforzar el control sobre las operaciones financieras.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los límites para operaciones bancarias y digitales en octubre de 2025. Bancos y billeteras virtuales deberán informar los movimientos que superen los montos fijados para reforzar la transparencia y evitar operaciones sin respaldo.
ARCA: límites de transferencias bancarias en octubre 2025
Durante octubre de 2025, la ARCA estableció nuevos límites para movimientos bancarios y financieros que no requieren justificación previa. La medida apunta a reforzar el control de operaciones sin entorpecer las transacciones habituales. Los montos máximos permitidos son los siguientes:
- Transferencias o acreditaciones: hasta $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para empresas.
- Extracciones en efectivo: límite de $10.000.000.
- Saldos bancarios mensuales: hasta $50.000.000 para particulares y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Plazos fijos: máximo de $100.000.000 para individuos y $30.000.000 para empresas.
- Tenencias en sociedades de bolsa: hasta $100.000.000 por persona.
- Compras como consumidor final: se permiten operaciones de hasta $10.000.000 sin justificación.
- Pagos de cualquier tipo: tope de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
Aunque no existe un límite en la cantidad de operaciones mensuales, la ARCA monitorea el monto total acumulado. En caso de superar los valores establecidos, el sistema genera automáticamente un reporte que inicia una revisión fiscal para verificar la legitimidad de los fondos.
Qué pasa si supero el límite impuesto por ARCA
Cuando una persona o empresa supera los montos permitidos, la ARCA solicita documentación que respalde el origen de los fondos. Este control busca mantener la trazabilidad del dinero y evitar operaciones sospechosas. Entre los comprobantes más habituales que el organismo puede pedir se encuentran:
- Recibos de sueldo o comprobantes de jubilación
- Declaraciones juradas de impuestos
- Facturas por ventas o prestación de servicios
- Constancias de transferencias anteriores
Si el contribuyente no puede justificar el origen del dinero, la agencia aplica sanciones económicas y, en casos más graves, puede bloquear temporalmente las cuentas involucradas hasta que se regularice la situación.
