ARCA investigará a quienes superen el nuevo límite de transferencias de octubre

Qué pasa si supero el límite impuesto por ARCA

Cuando una persona o empresa supera los montos permitidos, la ARCA solicita documentación que respalde el origen de los fondos. Este control busca mantener la trazabilidad del dinero y evitar operaciones sospechosas. Entre los comprobantes más habituales que el organismo puede pedir se encuentran:

Recibos de sueldo o comprobantes de jubilación

Declaraciones juradas de impuestos

Facturas por ventas o prestación de servicios

Constancias de transferencias anteriores

Si el contribuyente no puede justificar el origen del dinero, la agencia aplica sanciones económicas y, en casos más graves, puede bloquear temporalmente las cuentas involucradas hasta que se regularice la situación.